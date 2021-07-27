Исигуро возвращается с роботами. Опубликован лонг-лист Букеровской премии

Букеровская премия объявила имена писателей, чьи произведения вошли в лонг-лист 2021 года. Список 27 июля появился на сайте конкурса.
Один из самых известных в лонг-листе — британец японского происхождения, нобелевский лауреат 2017 года Кадзуо Исигуро. Его номинировали за новый роман «Клара и солнце», рассказывающий про мир будущего и андроида Клару, которую покупают, чтобы та дружила со своей хозяйкой — девочкой-подростком. В случае победы для Исигуро это будет не первый Букер: писатель уже получал награду в далёком 1989 году за роман «Остаток дня». В нём рассказывается о дворецком, всю жизнь прослужившем в одном доме.
В этом году Соединённое Королевство также представляют сомалийско-британская писательница. Надифа Мохамед с книгой The Fortune Men, романист Сунджив Сахота с новым произведением China Room и Фрэнсис Спаффорд. В Light Perpetual писатель рассказывает историю пятерых молодых людей, чью жизнь кардинально и внезапно меняют катастрофы XX столетия.
Также в длинном списке Букера — писательница родом из Канады Рейчел Каск и её роман Second Place. Главная героиня приглашает знакомого художника провести с ней лето в прибрежном регионе и надеется вдохновиться его видением жизни.
Канадский же автор Мэри Лоусон стала претендентом на победу с семейной драмой A Town Called Solace.
Кроме них, в длинном списке — южноафриканский драматург и писатель Дэймон Гэлгут с произведением о семье, погрузившейся в кризис, — The Promise. Карен Дженнингс, автор романа «о чувстве вины и страха, дружбе, отверженности, о значении дома» An Island, рассказала историю смотрителя небольшого острова. Её персонаж долгие годы проводит в одиночестве, но его «мирок» рушится, когда к берегу прибивает тело беженца без сознания. Вместе с Дженнингс за Букер поборется Анук Арудпрагазам из Шри-Ланки с книгой A Passage North.
Дебютный роман No One is Talking About This эссеистки и поэтессы Патриции Локвуд, The Sweetness of Water Натана Харриса, Bewilderment Ричарда Пауэрса и Great Circle Мэгги Шипстед тоже удостоились внимания жюри и могут претендовать на победу в престижнейшем литературном конкурсе. Все четверо — из США.
Букеровская премия — одна из самых значимых наград в мире англоязычной литературы. Она вручается с 1969 года. В 2020 году победителем стала 29-летняя Марика Лукас Рейневелд родом из Нидерландов. Марика идентифицирует себя как мужчину и использует местоимение «они». Победу автору принёс роман «Неловкий вечер».
Наряду с «традиционным» Букером с 2004 года существует Международная Букеровская премия. На неё могут претендовать авторы, чьи произведения были написаны на других языках, затем переведены и изданы на английском языке в Великобритании или Ирландии. В 2020 году в шорт-лист вошла российский поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова, автор философско-экспериментального текста «Памяти памяти». В работе Степанова исследовала историю своей семьи.