Исигуро возвращается с роботами. Опубликован лонг-лист Букеровской премии

Дебютный роман No One is Talking About This эссеистки и поэтессы Патриции Локвуд, The Sweetness of Water Натана Харриса, Bewilderment Ричарда Пауэрса и Great Circle Мэгги Шипстед тоже удостоились внимания жюри и могут претендовать на победу в престижнейшем литературном конкурсе. Все четверо — из США.



Букеровская премия — одна из самых значимых наград в мире англоязычной литературы. Она вручается с 1969 года. В 2020 году победителем стала 29-летняя Марика Лукас Рейневелд родом из Нидерландов. Марика идентифицирует себя как мужчину и использует местоимение «они». Победу автору принёс роман «Неловкий вечер».



Наряду с «традиционным» Букером с 2004 года существует Международная Букеровская премия. На неё могут претендовать авторы, чьи произведения были написаны на других языках, затем переведены и изданы на английском языке в Великобритании или Ирландии. В 2020 году в шорт-лист вошла российский поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова, автор философско-экспериментального текста «Памяти памяти». В работе Степанова исследовала историю своей семьи.