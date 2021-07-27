Исигуро возвращается с роботами. Опубликован лонг-лист Букеровской премии

Один из самых известных в лонг-листе — британец японского происхождения, нобелевский лауреат 2017 года Кадзуо Исигуро. Его номинировали за новый роман «Клара и солнце», рассказывающий про мир будущего и андроида Клару, которую покупают, чтобы та дружила со своей хозяйкой — девочкой-подростком. В случае победы для Исигуро это будет не первый Букер: писатель уже получал награду в далёком 1989 году за роман «Остаток дня». В нём рассказывается о дворецком, всю жизнь прослужившем в одном доме.

В этом году Соединённое Королевство также представляют сомалийско-британская писательница. Надифа Мохамед с книгой The Fortune Men, романист Сунджив Сахота с новым произведением China Room и Фрэнсис Спаффорд. В Light Perpetual писатель рассказывает историю пятерых молодых людей, чью жизнь кардинально и внезапно меняют катастрофы XX столетия.



Также в длинном списке Букера — писательница родом из Канады Рейчел Каск и её роман Second Place. Главная героиня приглашает знакомого художника провести с ней лето в прибрежном регионе и надеется вдохновиться его видением жизни.



Канадский же автор Мэри Лоусон стала претендентом на победу с семейной драмой A Town Called Solace.



Кроме них, в длинном списке — южноафриканский драматург и писатель Дэймон Гэлгут с произведением о семье, погрузившейся в кризис, — The Promise. Карен Дженнингс, автор романа «о чувстве вины и страха, дружбе, отверженности, о значении дома» An Island, рассказала историю смотрителя небольшого острова. Её персонаж долгие годы проводит в одиночестве, но его «мирок» рушится, когда к берегу прибивает тело беженца без сознания. Вместе с Дженнингс за Букер поборется Анук Арудпрагазам из Шри-Ланки с книгой A Passage North.

