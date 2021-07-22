В петербургской больнице заканчиваются нитки для залатывания ран самокатчиков

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Дефицитные нитки для наложения косметических швов на лицевые раны заканчиваются в Городской больнице №26: «Закупили на год, в обычном объеме, которого всегда хватало. Но не в этот раз». Самый большой расход ниток — на самокатчиков. В результате падений они получают страшные рваные раны, и это не самые опасные повреждения.

В Городской больнице №26 каждый день латают не меньше двух пострадавших от любви к катанию с ветерком на электросамокатах. Мало того, что они стали угрозой для окружающих, свои жизни они подвергают не меньшей опасности.



— Самые серьезные травмы всегда были у мотоциклистов. Так вот у самокатчиков повреждения настолько же серьезные. Они безбашенно носятся на огромной скорости — попадают колесом даже в небольшую ямку и тут же падают, сталкиваются друг с другом или с прохожими. Чаще всего ударяются головой — получают очень сильный ушиб головы об асфальт, рваные раны головы и лица, — рассказал «Фонтанке» заведующий приемным отделением Городской больницы №26 Анатолий Семаков. — Но два наших пациента получили такие черепно-мозговые травмы головы, результатом которых станет пожизненная инвалидность.

В больнице на Костюшко регистрируют самокатчиков, не только пострадавших в ДТП, но и тех, кто разбился на тротуаре или в парке. В этом сезоне в приемном отделении побывали уже 120 человек, из них с тяжелыми травмами госпитализированы 14, остальные получили экстренную помощь и отправились домой лечиться амбулаторно. Велосипедисты и мотоциклисты поступают намного реже — 1 — 2 в неделю.

Заведующий первым травматологическим отделением Елизаветинской больницы Максим Ранков говорит, что с травмами опорно-двигательного аппарата в среднем за сутки поступают 30 — 40 человек, а бывает и до 50. С одной стороны, лето — период, богатый на травмы, а принимают пострадавших в основном три городские больницы экстренной помощи (Елизаветинская, 26-я городская и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе), остальные клиники с травмоцентрами перепрофилированы под ковид. Из общего числа травмированных ежедневные 5 — 7 человек — те, кто активно покатался на самокатах, скейтбордах, велосипедах, мотоциклах.



— Что касается травм, полученных катающимися на электросамокатах, могу охарактеризовать их одним словом: ужасно. Даже на мотоциклах так не разбиваются, потому что мотоциклисты все-таки используют защиту — шлемы, наколенники, налокотники. При этом на мотоцикл все-таки человек опасается садиться нетрезвым, а самокаты доступны всем, в том числе людям в состоянии алкогольного опьянения. Выбросил пустую бутылку от пива и поехал на довольно высокой скорости. Разбиваются страшно: ломают руки, ноги, много внутрисуставных переломов, а это всегда очень сложные, тяжелые травмы, к тому же они тяжело переносятся, плохо восстанавливаются.

Андрей Махновский, заместитель главного врача НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, называет цифру в 33 получивших помощь в клинике с апреля — это либо «водители» самокатов, либо пострадавшие от их действий. И говорит, что это много. Госпитализированы пятеро, остальные направлены на амбулаторное лечение.

— Статистика пострадавших самокатчиков в масштабах города, скорее всего, не ведется, в отличие, скажем, от пострадавших велосипедистов или мотоциклистов — о них мы передаем данные в ГИБДД. Сведения по катающимся на самокатах передавать некому, потому что падения с этого модного средства передвижения расцениваются как бытовая травма, если ЧП произошло на тротуаре, — говорит Анатолий Семаков. — Но сравните: с мая к нам доставили 38 велосипедистов, один получил тяжелые повреждения. И 11 байкеров. Обычно мотоциклисты — самые тяжелые пациенты, с сочетанными травмами, но и они часто уходят лечиться амбулаторно: самое распространенное у них — перелом голеностопного сустава (мотоцикл заваливается и придавливает ногу). После операции они могут лечиться и в стационаре, и дома. Пострадавших при езде на самокате — 120!



Максим Ранков говорит, что никогда прежде не было такого числа «самокатных» травм. И их небывалый всплеск в этом году должен стать поводом для каких-то мер, способных повлиять на эту беду.

Как сообщала «Фонтанка», в Петербурге случилось уже несколько трагичных наездов на пешеходов, в результате которых страдали и дети и взрослые.

В июне, после скандалов, обысков и уголовных дел, прокатные сервисы договорились со Смольным о максимальной скорости движения на территории города — 20 км/ч. Ряд территорий в центре, включая Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую, Исаакиевскую площади, попали в «красную» зону, где нельзя ездить и парковаться. На улицах с наибольшей туристической нагрузкой, в том числе смежных с Невским, скорость была ограничена до 10 км/ч. С 13 июля, после окончания Евро-2020, это правило смягчено до 15 км/ч.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру »

