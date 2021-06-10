Смольный разъяснил, как пользоваться электросамокатами во время Евро-2020

Как сообщили в комтрансе, в частности, в дополнение к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки самокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее
— Запрет размещения и движения самокатов на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской ул.
— Ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту, до 12.07.2021. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей.
— С 13.07.2021 скорость на указанных участках улично-дорожной сети будет ограничена до
— Запрет размещения самокатов в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений.
— Необходимость спешиваться при пересечении пешеходных переходов.
— Запрет использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними лицами, в состоянии алкогольного опьянения, одного самоката двумя или более лицами.
— Оборудование самоката различимой нумерацией.
Дополнения в соглашения будут вноситься в рабочем порядке на заседаниях рабочей группы, уточнили в Смольном.
Также были подписаны протокольные поручения по размещению и передвижению средств индивидуальной мобильности в период проведения Евро-2020.
В указанный период парковка и движение самокатов будут ограничены на 95 улицах города, в том числе в границах улиц размещения фан-зон, стадиона, мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков. Речь идет о Невском пр., Адмиралтейской наб., Большой Конюшенной ул., Большой Морской ул., Английской наб., Дворцовой наб.
В комитете по транспорту особо подчеркнули, что все кикшеринговые компании выразили готовность взаимодействовать с городом и считают данные ограничения обоснованными.