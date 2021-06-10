Смольный разъяснил, как пользоваться электросамокатами во время Евро-2020

Как сообщили в комтрансе, в частности, в дополнение к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки самокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 м и на пути следования горожан к метро в соглашение были включены следующие пункты:



— Запрет размещения и движения самокатов на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской ул.



— Ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту, до 12.07.2021. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей.

