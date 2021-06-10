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Смольный разъяснил, как пользоваться электросамокатами во время Евро-2020

На период проведения матчей Евро-2020 движение электросамокатов будет ограничено по 95 центральным улицам Петербурга

На заседании рабочей группы по вопросам взаимодействия с кикшеринговыми компаниями вечером 9 июня комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение с сервисами аренды о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города. В ранее проработанный документ внесены уточняющие пункты.

Как сообщили в комтрансе, в частности, в дополнение к ранее согласованным договоренностям о запрете парковки самокатов ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 м и на пути следования горожан к метро в соглашение были включены следующие пункты:

— Запрет размещения и движения самокатов на Дворцовой площади, Сенатской площади и Малой Морской ул.

— Ограничение скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту, до 12.07.2021. В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей.

— С 13.07.2021 скорость на указанных участках улично-дорожной сети будет ограничена до 15 км/ч. На остальной территории города максимально допустимая скорость самоката — 20 км/ч.

— Запрет размещения самокатов в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений.

— Необходимость спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

— Запрет использования средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними лицами, в состоянии алкогольного опьянения, одного самоката двумя или более лицами.

— Оборудование самоката различимой нумерацией.

Дополнения в соглашения будут вноситься в рабочем порядке на заседаниях рабочей группы, уточнили в Смольном.

Также были подписаны протокольные поручения по размещению и передвижению средств индивидуальной мобильности в период проведения Евро-2020.

В указанный период парковка и движение самокатов будут ограничены на 95 улицах города, в том числе в границах улиц размещения фан-зон, стадиона, мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков. Речь идет о Невском пр., Адмиралтейской наб., Большой Конюшенной ул., Большой Морской ул., Английской наб., Дворцовой наб.

В комитете по транспорту особо подчеркнули, что все кикшеринговые компании выразили готовность взаимодействовать с городом и считают данные ограничения обоснованными.

Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Ряд крупнейших сервисов кикшеринга заявил о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. В дополнение к прописанным там правилам на время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков.

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Комментарии (3)

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Да делайте вы, что хотите, только не дай бог пострадают иностранные туристы
fonbaronn
Во первых нет информации кто за этим будет следить и к кому обращаться. Во вторых типа на других улицах города разрешена скорость 20 км.в час. У нас что только центр особый и эти болельщики. А горожане на других улицах не защищены от дураков на самокатах. Решение с самокатами только одно,передвижение только в специальных территориях по специально выделенным полосам. А так как городская власть этого неспособна сделать банально запретить вообще катания по городским улицам. И главное два ребенка в спальных районах пострадали один в реанимации,а им все мало. Надо чтобы целая детсадовская группа пострадала чтобы мозги включились. С велосипедистами не может городская власть уже несколько лет порядок в их передвижениях навести,а тут самокаты. ПОЗОР
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