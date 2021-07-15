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У парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник. Его ровесницу успели спасти

Подросток утонул у парка 300-летия в Петербурге

Отдых на пляже закончился трагично для компании молодых людей в Приморском районе Петербурга. Выплыть на берег не смогли двое, всех не спасли.

Как стало известно «Фонтанке», терпящего бедствие в воде у парка 300-летия горожане заметили в шесть часов вечера 15 июля и оповестили спасателей. На место отправили катер поисково-спасательной службы, сотрудники успели поднять на борт и реанимировать 15-летнюю девушку.

Она рассказала, что у воды отдыхала компания из четырёх человек. Вместе с ней плавал ровесник, на берегу его не видели.

К его поискам привлекли водолазов, катеры обследовали акваторию. Менее чем через час спасатели нашли тело школьника. Его личность установлена, с родителями связались полицейские.

© Фонтанка.Ру

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