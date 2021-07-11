Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В сентябре в Петербурге пройдет премьера «Флоры» — цикла литературных мистерий на темы произведений искусства из собрания Эрмитажа. Сценки будут разыгрываться прямо в залах — возле полотен Рембрандта, Хосе де Риберы, скульптур Кановы и Джузеппе Маццуолы. «Взглянуть по-новому на шедевры старых мастеров» предлагают продюсер и режиссер из Австрии: благодаря аналогичному проекту, венский музей «оживает» вечерами регулярно, словно репертуарный театр. Петербуржцы пока к перформансам в музеях не привыкли, поэтому к «Флоре» относятся настороженно. Как показали репетиции, некоторые сцены способны консервативную публику возмутить.



В выходной для Эрмитажа день музей далеко не пуст: здесь нет посетителей, но жизнь не останавливается — в залах кто-то рисует, ходят рабочие, дежурит служба безопасности, а за закрытыми дверями Рыцарского зала идет репетиция: на месте киоска с путеводителями теперь режиссерский пульт, в зал светит проектор. Но вместо киноэкрана — скульптура знаменитого мастера XVIII-XIX века Антонио Кановы.

На белом мраморе фигур, между рук Амура и Психеи из луча света рождается синяя бабочка. Порхая с место на место, она встречает еще одну. Из их взаимодействия друг с другом и с мужской, и женской фигурами рождается сюжет. Он универсален как обычная история пары: влюбленность, первый разлад, боль, обида, страх потери, слияние…



Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

«Обычно автор или композитор каждого конкретного перформанса выбирает шедевр из собрания музея, но в этом случае я сама искала именно «Амура и Психею», — рассказывает «Фонтанке» режиссер всего проекта «Флора» Жаклин Корнмюллер. — В музее множество версий этого сюжета, например прекрасная картина в соседнем зале, но я решила посмотреть, что есть еще. И нашла эту скульптуры Кановы, на которой заметила бабочку между их рук, что очень мило, и, на мой взгляд, напоминает о хрупкости отношений. Я попросила Шадаб Шайеган, молодую иранку, живущую в Вене (мы знакомы по другим проектам) «оживить» эту бабочку. И еще попросила композитора Йоханну Додерер написать музыку к этому сюжету. Мы думали, какой инструмент мог бы воплотить полет бабочки, и так пришли к флейте. Йоханна назвала сочинение «Сила любви»».



Партию флейты исполняет российский музыкант Александр Петров. На нем необычный костюм — с золотой юбкой. Но Шотландия тут ни при чем: так режиссер решила выразить соединение мужского и женского начал.

«Для меня золотой цвет очень важен, потому что это — цвет картинных рам, — поясняет Жаклин. — И я пытаюсь не привносить новых цветов в музей, потому что у цвета в музее — ведущая роль. Из-за этого костюмы артистов преимущественно не привносят нового цвета — таков секрет этих нарядов».

История Амура и Психеи — не единственная, которую расскажут зрителям. По сценарию, это променад-концерт: публика переходит из одного зала в другой, и в каждом наблюдает небольшое представление, сюжет которого выстроен вокруг одного из представленных в этом пространстве произведений искусства — картины или скульптуры.

К проекту привлекли известных писателей (Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая), актеров (Сергей Мигицко), музыкантов. Некоторых рекомендовал лично директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, других выбирали Жаклин Корнмюллер и продюсер Петер Вольфф. У проекта много иностранных участников — авторов музыки и текстов.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Это проект в рамках «Года театра и литературы», который проводится в честь дружбы между Россией и Австрией, — говорит Жаклин. — И для нас было очень важно соединить российских и австрийских артистов».

Ранее представления в рамках проекта (не именно «Флора», она сделана специально для Эрмитажа, а аналогичные концерты-променады) команда проводила в музеях Будапешта, Вроцлава, Брюсселя, но «базовым» является спектакль-променад в Вене, в Музее истории искусств. Там он в очередной раз стартует на днях: с 21 июля по 27 ноября планируется показать 21 представление, каждое из которых рассчитано более чем на 300 гостей. И это — с учетом коронавирусных ограничений: ранее каждый вечер принимал по 650 человек.

Жаклин признается, что, когда ей 10 лет назад пришла в голову идея таких представлений, она не думала, что они окажутся столь успешными.

Впрочем, то, что в Европе давно прижилось, в России — пока новинка, и нужна определенная смелость, чтобы ее внедрить. Причем музейная публика остается наиболее консервативной — в отличие от театральной, например: то, что на театральных площадках никого не удивило бы, в инстаграме Эрмитажа вызвало волну возмущенных комментариев, к тому же направленных не по адресу.



Например, музейную публику шокировало, что пианистка прямо в ходе исполнения фортепианного дуэта перебирается со второй партии на первую, при этом вставая ногами на банкетку, где сидит ее партнер (исполнение — театрализованное, музыканты борются за яблоко: дело происходит под картиной «Адам и Ева» Хендрика Голциуса). Понятно, что российские артисты (к слову, семейная пара) только выполняли ту задачу, которую перед ними поставила режиссер, но нелестными комментариями закидали именно их.

«Этот перформанс — наш взгляд на картину из сегодняшнего дня, это не взгляд историка искусства, — поясняет замысел проекта Жаклин. — Обычно люди приходят в музей, смотрят на табличках авторство картин, но ведь ощущения, которые оставляют произведения, тоже важны. И мы нашим проектом воплощаем ассоциации, которые рождаются у посетителей. Делая это явным, мы создаем тесную связь: если вы когда-нибудь увидите Ксению Гаврилову и Александра Кашпурина, играющими на фортепиано перед этой картиной, вы никогда не забудете этот образ».



Режиссер ставит перед собой задачу, чтобы люди, вечно бегущие по музею от картины к картине, наконец остановились. И по-настоящему внимательно посмотрели на то, что перед ними, вступив с произведением в диалог.



«Часто на следующий день после наших перформансов люди, приходившие накануне, возвращаются, — рассказывает Жаклин. — Они приходят, потому что хотят увидеть эти картины снова. Именно поэтому я верю, что этот проект выполняет свою задачу».

Идее показать в Петербурге эту литературную мистерию — уже не один год. «Флора» анонсировалась прошлым летом. Но осуществить постановку тогда не смогли.

В этом году уже обозначены конкретные даты представлений, в июле открылась продажа билетов. Зрителей будет не более 75 человек на каждом сеансе — так что если нормы останутся прежними, ограничения этих концертов не коснутся.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

