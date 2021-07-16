«Прекрасная садовница», или «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», Рафаэля Санти наконец добралась до Эрмитажа и станет доступна для осмотра с 21 июля. Выставку одного шедевра откроют в Аполлоновом зале. Произведение, считающееся одной из жемчужин Лувра, можно будет увидеть своими глазами в течение двух месяцев — до 19 сентября.



Картина должна была прибыть в Петербург еще в декабре 2020 года, чтобы стать частью выставки «Линия Рафаэля. 1520–2020». Однако доехать вовремя шедевру помешали ограничения, связанные с коронавирусом. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал приезд знаменитой картины «символом верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора». «Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться «Прекрасной садовницей» в эрмитажном стиле — уединенно», — сказал он.