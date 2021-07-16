«Прекрасная садовница», или «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», Рафаэля Санти наконец добралась до Эрмитажа и станет доступна для осмотра с 21 июля. Выставку одного шедевра откроют в Аполлоновом зале. Произведение, считающееся одной из жемчужин Лувра, можно будет увидеть своими глазами в течение двух месяцев — до 19 сентября.
Картина должна была прибыть в Петербург еще в декабре 2020 года, чтобы стать частью выставки «Линия Рафаэля. 1520–2020». Однако доехать вовремя шедевру помешали ограничения, связанные с коронавирусом. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал приезд знаменитой картины «символом верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора». «Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться «Прекрасной садовницей» в эрмитажном стиле — уединенно», — сказал он.
«Прекрасная садовница» (таким названием ее наделил коллекционер и знаток искусства Пьер Жан Мариетт в 1720 году, до этого ее неофициально называли «Мария в платье крестьянки») была написана в 1507 или 1508 году во Флоренции. Ее заказчик неизвестен (возможно, им был секретарь папы Льва Х). Полотно не было дописано Рафаэлем, по основной версии, из-за его поспешного отъезда в Рим, и темный синий мафорий (длинное женское покрывало) дописал близкий друг художника Ридольфо Гирландайо.
Композиция картины вобрала в себя и традиции в изображении Марии — в частности, цвета ее одежды, нимбы над головами детей. Но в то же время более свободный характер передачи образа (накидка — ниспадает, показывая прозрачную вуаль на волосах) по-новому преподносит зрителю библейских персонажей. Растения, изображенные с высокой точностью, имеют символические значения: фиалки означают смирение Марии, водосбор (аквилегия) — страсти Христовы, клубника — райский плод.