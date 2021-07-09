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Рисунок Да Винчи, выставлявшийся в Эрмитаже, продали за рекордную сумму

Набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, ушел с аукциона Christie’s 8 июля за рекордные для рисунков этого автора 8,8 миллиона фунтов стерлингов (около миллиарда рублей). Информация об этом опубликована 9 июля в социальных сетях аукционного дома.

Сообщается, что рисунок был продан за сумму ниже эстимейта — то есть меньшую, нежели предполагалось при предварительной оценке. На лондонских торгах была сделана всего одна ставка, поднявшая стартовую сумму.

Рисунок головы медведя известен петербуржцам: его показывали в Эрмитаже в рамках выставки 2018 года «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Владелец коллекции — Томас Каплан, — приезжавший тогда в Петербург, и был продавцом на нынешних торгах. Сам он приобрел этот рисунок в 2008 году. Купить произведение, по данным «Фонтанки», до торгов предлагалось и Эрмитажу, но спонсоров на такую покупку не нашлось.

Рисунок, нанесенный мастером при помощи серебряной иглы, имеет совсем небольшие размеры — 7 на 7 сантиметров, он был сделан около 1480 года.

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Комментарии (3)

Шихаэль Мумахер
забавный всё-таки народ - люди...
M_Mary
Напишите лучше где 3 гравюры Дюрера, которые числятся в Эрмитаже но почему то не выставлены в залах.
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