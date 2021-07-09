Набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, ушел с аукциона Christie’s 8 июля за рекордные для рисунков этого автора 8,8 миллиона фунтов стерлингов (около миллиарда рублей). Информация об этом опубликована 9 июля в социальных сетях аукционного дома.



Сообщается, что рисунок был продан за сумму ниже эстимейта — то есть меньшую, нежели предполагалось при предварительной оценке. На лондонских торгах была сделана всего одна ставка, поднявшая стартовую сумму.