Набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи, ушел с аукциона Christie’s 8 июля за рекордные для рисунков этого автора 8,8 миллиона фунтов стерлингов (около миллиарда рублей). Информация об этом опубликована 9 июля в социальных сетях аукционного дома.
Сообщается, что рисунок был продан за сумму ниже эстимейта — то есть меньшую, нежели предполагалось при предварительной оценке. На лондонских торгах была сделана всего одна ставка, поднявшая стартовую сумму.
Рисунок головы медведя известен петербуржцам: его показывали в Эрмитаже в рамках выставки 2018 года «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Владелец коллекции — Томас Каплан, — приезжавший тогда в Петербург, и был продавцом на нынешних торгах. Сам он приобрел этот рисунок в 2008 году. Купить произведение, по данным «Фонтанки», до торгов предлагалось и Эрмитажу, но спонсоров на такую покупку не нашлось.
Рисунок, нанесенный мастером при помощи серебряной иглы, имеет совсем небольшие размеры — 7 на 7 сантиметров, он был сделан около 1480 года.