2 июля в Екатеринбурге торжественно открылся культурно-выставочный центр «Эрмитаж-Урал» — филиал-спутник Эрмитажа. Каждые полгода туда будут привозить шедевры из коллекции петербургского музея. В составе первого отряда «культурного десанта» отправили работы художников XIX века, от романтиков Ораса Верне и Поля Делароша до импрессионистов Ренуара и Сезанна. Выставку открыли накануне, 1 июля, при участии министра культуры Ольги Любимовой. А с 3 июля центр станет доступен для посетителей.

Новый выставочный центр «Эрмитаж-Урал» разместился в центре Екатеринбурга, в картинной галерее на Вайнера, 11. Это историческое здание во время Великой Отечественной войны стало центром эвакуации для шедевров из Эрмитажа, которые спасали от фашистов. Именно 1 июля 1941 года из Ленинграда в Свердловск отправились первые эшелоны с музейными сокровищами.

В ходе открытия выставки Ольга Любимова напомнила о событиях военных лет.



«Представьте, 80 лет назад в эти дни в Эрмитаже удивительные подвижники своего дела, уникальные профессионалы и, конечно, патриоты своей страны готовили шедевры основной экспозиции к эвакуации, — сказала она. — Они покидали город семьями, не зная, вернутся ли, выстоит ли Зимний дворец. Судя по тому, что из миллиона экземпляров не пропало ни одной ложечки, они знали, что нельзя потерять ничего. Огромная благодарность в наших сердцах к тем, кто был способен на этот подвиг и кто его совершил».



Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что с времен эвакуации связь между Эрмитажем и Екатеринбургом крепла с каждым годом:



«На этой земле было три Эрмитажа. Первый приехал во время войны, его сберегли и вернули обратно. Другой Эрмитаж приехал после войны как подарок из Ленинграда — громадная коллекция искусства из Эрмитажа, которая разошлась по разным залам уральских музеев. Сейчас эта коллекция вновь собрана здесь, в этом зале. И вот создается третий, «Эрмитаж-Урал», в котором каждые 6 месяцев будут меняться выставки, и в течение нескольких десятилетий каждый житель Урала сможет увидеть весь Эрмитаж, всю его коллекцию. У нас впереди много замечательной работы».

