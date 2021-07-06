В Турции впервые выявили случаи опаснейшего штамма коронавируса «Дельта плюс»

Глава турецкого минздрава рассказал о распространении в республике нового штамма COVID-19.



«Вариант «Дельта плюс» выявили у 3 человек, проживающих в 3 разных городах», — цитирует 6 июля заявление Фахреттина Коджа турецкий телеканал NTV.



Министр здравоохранения уточнил, что один из заразившихся новым опасным штаммом был выявлен в Стамбуле. Коджа сообщил, что все заболевшие не были вакцинированы.



Заражение обычной вариацией «Дельта» зафиксировали уже в 30 провинциях страны.



С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, прерванное в апреле. Выполнение рейсов в Анталью и Стамбул из Петербурга подтвердили пять авиакомпаний.

