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В Турции впервые выявили случаи опаснейшего штамма коронавируса «Дельта плюс»

Глава турецкого минздрава рассказал о распространении в республике нового штамма COVID-19.

«Вариант «Дельта плюс» выявили у 3 человек, проживающих в 3 разных городах», — цитирует 6 июля заявление Фахреттина Коджа турецкий телеканал NTV.

Министр здравоохранения уточнил, что один из заразившихся новым опасным штаммом был выявлен в Стамбуле. Коджа сообщил, что все заболевшие не были вакцинированы.

Заражение обычной вариацией «Дельта» зафиксировали уже в 30 провинциях страны.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, прерванное в апреле. Выполнение рейсов в Анталью и Стамбул из Петербурга подтвердили пять авиакомпаний.

«Дельта плюс» — это вариант «Дельты» с мутацией 417N. Но различают две ветви — AY.1 и AY.2 Первая наблюдается в Европе и Азии, чаще всего её выявляют в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше и Японии. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, случай заражения «Дельта-плюс» подтверждён и в России. Вторая линия «Дельты» — AY.2 — чаще выявляется в США. У каждой из них есть по две дополнительные мутации.

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Комментарии (4)

262126571
Пора направлять туда дополнительные рейсы аэрофлота с туристами из Москвы.
ppky0323
К учебному году куча новых мутаций появится - "эта музыка будет вечной.."
261847251
К учебному году ждём его у нас?
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