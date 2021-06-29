Глава Роспотребнадзора подтвердила выявление штамма «дельта плюс» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России был выявлен штамм коронавируса «дельта плюс».
«Мы очень тщательно проверили всю информацию о том штамме, о котором сообщалось на прошлой неделе, информация подтвердилась. Это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина перенесла это заболевание в лёгкой форме, всё закончилось благополучно», — сказала она 29 июня на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Попова отметила, что «дельта плюс» был обнаружен учёными в 11 странах: в Великобритании, Турции, Канаде, Индии, Японии, Непале, Польше, Португалии, России, Швейцарии и США.
Говоря о вариантах вируса, глава ведомства отметила, что «с декабря 2020 года по столь шумно и громко обсуждающемуся сегодня варианту «дельта» опубликовано 78 тыс. последовательностей, и только за последнюю неделю 16,5 тыс. геномов выложено в международную базу».
Она подчеркнула, что иммунизация необходима даже при распространении новых штаммов, так как «существующие вакцины защищают от развития тяжёлых и требующих госпитализации случаев болезни».
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко сообщила о первом случае «дельты плюс» в стране.