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Глава Роспотребнадзора подтвердила выявление штамма «дельта плюс» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России был выявлен штамм коронавируса «дельта плюс».

«Мы очень тщательно проверили всю информацию о том штамме, о котором сообщалось на прошлой неделе, информация подтвердилась. Это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина перенесла это заболевание в лёгкой форме, всё закончилось благополучно», — сказала она 29 июня на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Попова отметила, что «дельта плюс» был обнаружен учёными в 11 странах: в Великобритании, Турции, Канаде, Индии, Японии, Непале, Польше, Португалии, России, Швейцарии и США.

Говоря о вариантах вируса, глава ведомства отметила, что «с декабря 2020 года по столь шумно и громко обсуждающемуся сегодня варианту «дельта» опубликовано 78 тыс. последовательностей, и только за последнюю неделю 16,5 тыс. геномов выложено в международную базу».

Она подчеркнула, что иммунизация необходима даже при распространении новых штаммов, так как «существующие вакцины защищают от развития тяжёлых и требующих госпитализации случаев болезни».

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко сообщила о первом случае «дельты плюс» в стране.

Вариант коронавируса «дельта плюс» вызвал обеспокоенность экспертов ВОЗ. Как отметила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Заразиться «дельта плюс» можно, просто пройдя мимо больного без маски. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.

Подробнее о распространении новых штаммов коронавируса на территории России и способах замедлить его ускорившуюся эволюцию читайте в публикации «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Alex000
Ну и прекрасно.
Piter Russo
Его выявили и внесли в базу распространения штаммов больше 10 дней назад!
dkf
Дельта уже старое, теперь - лямбда
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