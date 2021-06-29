Глава Роспотребнадзора подтвердила выявление штамма «дельта плюс» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что в России был выявлен штамм коронавируса «дельта плюс».

«Мы очень тщательно проверили всю информацию о том штамме, о котором сообщалось на прошлой неделе, информация подтвердилась. Это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина перенесла это заболевание в лёгкой форме, всё закончилось благополучно», — сказала она 29 июня на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Попова отметила, что «дельта плюс» был обнаружен учёными в 11 странах: в Великобритании, Турции, Канаде, Индии, Японии, Непале, Польше, Португалии, России, Швейцарии и США.