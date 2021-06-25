ВОЗ о «дельте плюс»: Имеется обеспокоенность, штамм, возможно, становится более смертоносным

Штамм «дельта» (который в России по-прежнему называют индийским) обладает в два раза более высокой контагиозностью, то есть в два раза быстрее передаётся от больных организмов здоровым по сравнению с изначальным SARS-CoV-2. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во время конференции в Twitter, передаёт 25 июня ТАСС.



Штамм «дельта» (B.1.617) был выявлен в Индии, в городе Нагпур, 5 октября 2020 года, а сейчас зафиксирован более чем в 85 странах. «Учитывая скорость, с которой распространяется «дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан. Поскольку эта разновидность «передаётся по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус», то «один человек может заразить не двух, а четырёх, шестерых и даже восьмерых». Поэтому в последнее время стало больше случаев, когда болеют целыми семьями.

