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ВОЗ о «дельте плюс»: Имеется обеспокоенность, штамм, возможно, становится более смертоносным

Штамм «дельта» (который в России по-прежнему называют индийским) обладает в два раза более высокой контагиозностью, то есть в два раза быстрее передаётся от больных организмов здоровым по сравнению с изначальным SARS-CoV-2. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во время конференции в Twitter, передаёт 25 июня ТАСС.

Штамм «дельта» (B.1.617) был выявлен в Индии, в городе Нагпур, 5 октября 2020 года, а сейчас зафиксирован более чем в 85 странах. «Учитывая скорость, с которой распространяется «дельта», обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», — сказала Сваминатан. Поскольку эта разновидность «передаётся по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус», то «один человек может заразить не двух, а четырёх, шестерых и даже восьмерых». Поэтому в последнее время стало больше случаев, когда болеют целыми семьями.

«Большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, как представляется, являются эффективными по крайней мере для предотвращения тяжёлого протекания болезни», — продолжила учёный.

Отвечая на вопрос об опасности «дельты плюс», она отметила, что этот штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. «Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», — констатировала главный научный сотрудник ВОЗ. «Хорошая новость» в том, что в мире выявлено «очень немного случаев» заражения этим штаммом — всего несколько десятков.

Индийские медики, напомним, считают «дельту плюс» чрезвычайно заразным штаммом: вы подхватываете вирус, даже когда просто проходите мимо больного без маски. Уже есть смертельные случаи.

ВОЗ поменяла подход к названию штаммов коронавируса 1 июня. Британский штамм стали называть «альфой», южноафриканский — «бетой», бразильский — «гаммой», а индийский — «дельтой».

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Комментарии (9)

kiros
Какой кошмар! Мы все умрем!!! )))))))))
domepic
А кто-то вначале говорил, что корона будет мутировать и станет менее заразной. Позор ВОЗ что он был изначально против закрытия Китая.
266111830
Смертельная зараза уже три года выкашивает население планеты Земля. Три года и все население планеты сжалось до нескольких городов, жители которых испытывают жуткие лишения и ведут постоянные воины между собой и с полчищами непривитых зомби вокруг. Но главная битва произойдет сейчас, в наше время, вот этой вот ночью. Тегминатол
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