В Индии умер первый человек, заразившийся опасным штаммом коронавируса «дельта плюс»

«Надо отметить, что четверо из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант «дельта плюс», получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию», — сообщил министр штата Вишвас Саранг.

Ранее сообщалось, что в Индии выявили около 40 случаев заражения штаммом «дельта плюс». Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал его «вариантом, вызывающим беспокойство». Учёные считают, что этот вид вируса обладает повышенной проницаемостью и сильнее связывается с рецепторами клеток легких.

В Индии умер первый человек, заболевший штаммом коронавируса «дельта плюс». Пациент скончался в штате Мадхья-Прадеш, пишет 24 июня РИА Новости.

Местные власти рассказали, что смерть женщины, заражённой штаммом, произошла ещё 23 мая. Муж погибшей тоже переболел, но он был вакцинирован.



«Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту «дельта плюс», и отчеты об их контактах являются отрицательными», — добавил Саранг.



Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии там заразились свыше 30 млн человек, из них умерли более 391 тысячи.



Новый штамм коронавируса «дельта плюс» чрезвычайно заразен. Подхватить его можно, даже просто пройдя мимо носителя без маски. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, индийский штамм агрессивнее и тяжелее уханьского варианта, с которым медики имели дело раньше. Он быстро перетекает из легкой формы в тяжелую, сокращая время выработки антител. Ему также подвержены те граждане, которые давно сделали прививку. При этом отдельные разработчики «Спутника V» считают, что препарат способен защитить организм от мутировавшего штамма на 85%.

