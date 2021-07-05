ПЦР-тест на жадность. Почему Петербург может ускорить выявление ковида, но не хочет

автор фото Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Усиление антиковидных мер повлекло увеличение спроса на ПЦР-тестирование. Очереди и у частных медцентров — уже не редкость. Рост же заболеваемости увеличил нагрузку на медучреждения в части выявления новых случаев. Нередки истории, когда граждане с симптомами по несколько дней не могут дождаться врача, а затем результатов тестирования. То есть ресурсов у комздрава Петербурга по этому направлению явно не хватает.

По данным 47news, за 2 июля городские медучреждения сделали 14 800 тестов : больницы федерального подчинения — 1 400 , частные компании — 21 800 (из них большая часть в лабораториях «Хеликса», всего частников 16). Структура Роспотребнадзора Петербурга «Центр гигиены и эпидемиологии» провела 8 700 тестирований . Всего в городе 55 лабораторий.



Для понимания: в ПЦР-тестировании главное звено (помимо человека) — прибор, называющийся амплификатор. По словам собеседников 47news в Минздраве, на заре пандемии модели приличных производителей, например KingFisher, стоили около 4 миллионов, сегодня цена доходит до 7. Немалую роль сыграла Москва, столичный комздрав принялся так наращивать мощности по всем фронтам, что остальным за оборудованием приходилось буквально гоняться. Что касается специалистов-вирусологов, то это и вовсе особая каста, их счёт в городе идёт на десятки.

Когда пандемия стала набирать обороты, по распоряжению главы Роспотребнадзора Анны Поповой все положительные тесты должны были подтверждаться в региональных управлениях ее ведомства. В Петербурге на оборудование было потрачено около 150 миллионов. Внедрена и система информатизации и учёта — логистика каждой пробирки отслеживается по штрих-коду. На данный момент у Роспотребнадзора — 21 амплификатор на 7 станциях. Среди тех, кто под крылом ведомства, — сотрудники федеральных структур: полпредства, прокуратуры, Следкома. Гости ПМЭФ и чемпионата мира по футболу — тоже. По данным 47news, региональное управление может делать 19–20 тысяч тестов в сутки. Но по факту делает около девяти.

Таким образом, оборудование недозагружено более чем на 50 % . Есть технологическая особенность, дающая синергию, — допустим, один условный амплификатор может делать 100 тестов. Но если работают три, то на выходе уже 900 тестов. Это связано с нюансами бесперебойной работы, объясняют специалисты.

ПЦР-тестирование — это не только информация медицинского и статистического характера, но и деньги. Для того чтобы получать отчисления на лечение ковида, больницам необходимо предоставлять отчётность: у скольких болезнь диагностирована. Каждый больной как минимум три раза сдаёт тест: когда ложится, лечится и выписывается. Плюс каждую неделю тестируется персонал, речь о тысячах медработников.

47news известно, что в прошлом году руководство регионального управления Роспотребнадзора обратилось к тогда ещё финансовому вице-губернатору Петербурга Евгению Елину. Городу были предложены мощности, чиновники предложение приняли. И губернатор Беглов был не против. Фонд обязательного медицинского страхования определил цену на уровне 683 рубля за одно исследование. Если вспомнить количество тестов за сутки, которые делают городские медучреждения (около 15 тысяч), то получается 10,25 миллиона рублей. Если за месяц — то 225 миллионов, исключая выходные. То есть почти 2,5 миллиарда за год.

Но с исполнением не задалось. Есть мнение, что со стороны председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца было спущено понятийное указание — федералам отдавать тестирование в последнюю очередь. Установка понятна: городские деньги должны оставаться в городе, а не уходить в федеральные структуры. Роспотребнадзор как раз из них.

Здесь стоит пояснить: поликлиники в Петербурге формально подчиняются не комздраву, а районным администрациям. В принципе, они могут принимать решения самостоятельно, но по факту, конечно, ориентируются на Смольный.

Заметим, что в отличие от Петербурга, в Москве ПЦР-тестирование значительно централизованнее. Условно, под столичным комздравом создан своего рода завод, где в единую технологическую цепочку собраны мощности всех ведомств. И это тот случай, когда мэр Собянин в очередной раз продемонстрировал пренебрежение бюрократическими условностями в «военное» время. То есть волю власти.

По оценкам опрошенных специалистов, у комздрава Петербурга есть виртуальный запас сил для увеличения количества ПЦР-тестов — примерно до 10 тысяч исследований в сутки дополнительно. Но для этого необходимо переходить на работу в выходные дни и увеличивать штат специалистов.



Кстати, отсутствие результатов в выходные дни влияет на заполняемость коек. Допустим, если пациент сдал тест в пятницу, то результат он узнает только в понедельник или вторник. И если он уже здоров, то, по сути, занимает место того, кому в этот момент необходима помощь. Если стратегически, то это ведёт к открытию новых отделений для лечения ковида, а значит, и увеличения количества тестов. Замкнутый круг.

Здесь тоже — речь о деньгах. За лечение одного больного в состоянии средней тяжести больница получает 400 тысяч, за тяжёлого — 600 тысяч.

Как сообщили 47news в комздраве Петербурга, сейчас по срокам получения результатов ПЦР-тестирования больницы города укладываются в 48 часов. Другое дело, что если результат теста не готов в течение 36 часов, то толку от него нет, полагают опрошенные специалисты.

47news спросил официального представителя комитета по здравоохранению Петербурга: по каким причинам для ПЦР-тестирования не привлекаются мощности Роспотребнадзора. В течение нескольких дней ответа не последовало. Руководитель комитета Дмитрий Лисовец на звонки не ответил. В Роспотребнадзоре Петербурга — тоже.

Виктор Смирнов, 47news