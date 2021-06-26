ВОЗ: Не делайте тест на антитела, вакцинироваться можно при любом уровне

Прививку от коронавируса можно делать независимо от уровня антител. Об этом 26 июня заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует её ТАСС
Представитель ВОЗ отметила, что большая часть стандартных тестов не в состоянии точно определить уровень иммунитета у конкретного человека — данных только по антителам недостаточно для выводов о защищённости организма. «Определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас [иммунитет] достаточно высок и вы будете защищены», — пояснила Вуйнович.
Именно поэтому ВОЗ призывает не тратить деньги на определение уровня антител. «Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо», — считает представитель ВОЗ. При этом она напомнила, что привитый человек все равно должен носить маску, так как он может передать вирус другим, не имея никаких внешних симптомов.
Между тем в лабораториях компании «Инвитро» в России временно перестали делать тесты на антитела из-за нехватки тест-систем. В «Хеликсе» в Петербурге утром 26 июня образовались очереди.