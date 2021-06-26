В «Хеликсе» с утра — часовые очереди после того, как в «Инвитро» перестали делать тесты на антитела

«В наших центрах во второй половине дня прием клиентов идет по записи, а в первой половине дня осуществляется в свободном доступе, поэтому очереди возможны в связи с резко увеличившимся потоком клиентов, — прокомментировала «Фонтанке» заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина. — Со своей стороны мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы оперативно обслуживать всех клиентов, в ряде центров добавляем медицинский персонал, а также рекомендуем клиентам оформлять предварительный заказ на сайте для экономии времени нахождения в центре».

В самом «Хеликсе» объяснили очереди повышенным спросом не только на исследования, связанные с коронавирусом, но и на обычные анализы вроде биохимических и общеклинических.

Относительно сдачи количественных тестов на антитела ImG в компании отметили, что продолжают выполнять их «в штатном режиме» — вот только срок выдачи результатов увеличился с одних суток до двух, допускается задержка ввиду большого потока клиентов и особенностей технологического процесса.

«Количество тестов на антитела, выполненных в «Хеликсе» с 21 по 24 июня 2021 года, увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом предыдущей недели, — рассказали в компании. — Прирост заказов ПЦР-исследований на COVID-19 за 4 дня текущей недели по отношению к тем же 4 дням предыдущей недели составил 53%».

Также в службе заверили, что при этом работают без задержек в выдаче результатов ПЦР-тестов, с начала пандемии увеличив пропускную способность лабораторий более чем в 10 раз: сейчас она суммарно по Москве, Петербургу, Екатеринбургу и Краснодару составляет 30 тысяч анализов на COVID-19 в сутки.

24 июня стало известно, что сразу в нескольких петербургских лабораториях выросли цены на тесты на проверку иммунитета к коронавирусной инфекции. Подорожали тесты в KDL, «Инвитро» и «Хеликсе». В последнем объяснили подорожание отказом от «акционной» цены и возвращением к рыночным значениям.