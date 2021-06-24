Акции кончились. В петербургских лабораториях начали дорожать тесты на антитела к COVID-19

Комплексный анализ на антитела к COVID-19 (спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, количественно) стоил 1 400, тогда как теперь предлагается за 1 790 рублей. Во всех случаях забор крови оплачивается дополнительно (190 рублей).

Как сообщили читатели «Фонтанки», еще два дня назад анализ на антитела «После вакцинации или перенесенного COVID-19» в лабораториях «Хеликс» можно было сделать за 990 рублей (скрины сайта и чеки есть в распоряжении «Фонтанки»), тогда как 24 июня услуга стоит 1 390 (в обоих случаях забор крови оплачивается отдельно).

В KDL проверить антитела IgG с помощью американской тест-системы Abbott еще в начале июня можно было за 637 рублей плюс 120 рублей за забор крови. Теперь анализ обойдется в 850 рублей, а забор крови — в те же 120 рублей.

У «Инвитро» можно было сдать тест на антитела G и IgG за 981 рублей плюс 189 рублей забор крови. Сейчас аналогичного теста на сайте лаборатории нет. Похожий анализ (антитела класса G и IgG тест система Abbott) обойдется даже дешевле — 800 рублей, но забор крови стоит уже 210 рублей. Но этот тест не подходит для оценки эффективности вакцинации препаратом на основе S (спайкового) белка или его компонентов. Тем, кто сделал прививку, предлагается узнать о своих антителах с помощью системы «Вектор Бест». Выявление IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2 стоит 950 рублей плюс те же 210 рублей за забор крови.

В Helix «Фонтанке» рассказали, что прежняя цена была акционной и сейчас в связи с увеличением спроса вернулась к рыночным значением. «До 23 июня в Хеликс была установлена акционная цена на анализ на количественные IgG-антитела к COVID-19 — 990 руб., в то время как средняя рыночная цена на аналогичные исследования составляла 1 490 руб. С 24 июня в связи со значительным увеличением спроса на данный анализ и отсутствием необходимости стимулировать спрос маркетинговыми активностями мы приняли решение вернуть цену ближе к средней по рынку и установили ее в размере 1 390 руб. То же самое с комплексом, куда входят анализы на антитела IgM и на количественные IgG-антитела к COVID-19, — цена изменилась пропорционально изменению стоимости теста на количественные IgG-антитела», — сообщила Дарья Горякина, заместитель генерального директора Лабораторной службы «Хеликс».