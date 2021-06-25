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«Инвитро» приостанавливает тестирование на количественные антитела из-за дефицита реагентов

В сети частных лабораторий «Инвитро» вынуждены «поставить на паузу» проведение тестов на количественные антитела на неделю-полторы. Причиной стало недостаточное количество реагентов.

Как сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, в связи с дефицитом реагентов «Инвитро» приостанавливает продажи тестов на количественные антитела на 7–10 дней. В компании в срочном порядке ожидают новой поставки реагентов, а пока в качестве альтернативы предлагают новый количественный тест на антитела на другой тест-системе. Они доступны для регионов с наибольшей нагрузкой на лаборатории, в том числе для Москвы и Петербурга, но из-за большого спроса — в ограниченных количествах.

В компании отметили, что сейчас наблюдается взрывной рост спроса на тесты, поэтому все лабораторные комплексы по стране перевели на круглосуточный режим работы. «Это беспрецедентная ситуация, поэтому мы закупаем и устанавливаем дополнительное оборудование, а также вводим дополнительные смены в лабораториях», — сказали в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге подорожали тесты на антитела к COVID-19.

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Комментарии (6)

lia12@yandex.ru
Озолотятся
alexadmin
Странно. А я думал они просто от балды цыферки пишут.
nalchik11
Правильно. Нет результата теста на антитела, не сможете доказать, что они у вас есть и прививка вам не нужна
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