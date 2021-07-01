В Москве возбудили десятки уголовных дел из-за поддельных справок о вакцинации и тестов на ковид

«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». — Прим. ред.), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — сообщается 1 июля на сайте столичного ГУ МВД.



Полицейские Москвы сейчас также борются с фейковыми «коронавирусными» QR-кодами, которые вошли в оборот в столице после решений градоначальника Сергея Собянина.

