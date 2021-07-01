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В Москве возбудили десятки уголовных дел из-за поддельных справок о вакцинации и тестов на ковид

МВД Москвы рассказало о борьбе с незаконным оборотом документов о вакцинации от COVID-19 и поддельных тестах на вирус.

«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». — Прим. ред.), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — сообщается 1 июля на сайте столичного ГУ МВД.

Полицейские Москвы сейчас также борются с фейковыми «коронавирусными» QR-кодами, которые вошли в оборот в столице после решений градоначальника Сергея Собянина.

В ГУ МВД подчеркнули, что борьба с поддельными документами в пандемию носит системный характер.

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