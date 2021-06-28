Мурашко: Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией, вакцина безопасна

Министр задравоохранения России Михаил Мурашко советует вакцинироваться от COVID-19, не проверяя перед этим уровень антител. Бояться нечего, утверждает он.

«Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна», — приводит ТАСС слова Мурашко, сказанные им 28 июня в интервью программе «Познер» на Первом канале.



Отказаться от тестов на антитела ранее советовала и представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она заявила, что этот показатель всё равно не отражает способности иммунитета противостоять вакцине. Более того, ВОЗ также рекомендует прививаться при любом уровне антител.