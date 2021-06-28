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Мурашко: Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией, вакцина безопасна

Министр задравоохранения России Михаил Мурашко советует вакцинироваться от COVID-19, не проверяя перед этим уровень антител. Бояться нечего, утверждает он.

«Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна», — приводит ТАСС слова Мурашко, сказанные им 28 июня в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Отказаться от тестов на антитела ранее советовала и представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она заявила, что этот показатель всё равно не отражает способности иммунитета противостоять вакцине. Более того, ВОЗ также рекомендует прививаться при любом уровне антител.

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая», — добавил Мурашко в понедельник

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Комментарии (32)

orlovandrei1986
интересно, чего губер с "нулевой толерантностью" заготовил для петербуржцев после лета? qr кода для входа везде? =) открываешь мусоропровод, а оттуда господин в погонах - предъявите ваш код! нет кода? копите мусор, пока не отвакцинируетесь... да, забористый суп из крапивы в этом году вышел... =))))
266077765
"Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано. Ни одного случая" - это что имеется в виду летальный исход от пронзения иголкой? Аж мурашки по коже, ну и фантазии у этой Мурашки.
266077765
А какая вакцина безопасна? можно уточнить? А если это гениальное изобретение г-жи Поповой - Эпиваккорона? Тоже безопасно? Или это касается только пфайзера?
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