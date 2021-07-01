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Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

Стоимость молочной продукции в РФ может увеличиться почти на 10%

Российские производители молока предупредили, что в ближайшее время им придётся поднять цены на свою продукцию.

«К осени 2021 года производители <...> будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10 %», — сообщает 1 июля РБК со ссылкой на участников рынка.

Производители настаивают, что рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. Некоторые опрошенные изданием участники молочного рынка рассказали, что уже повышали цены в этом году либо собираются это сделать. Речь, в частности, идёт о компаниях «А-Молоко» (продаёт свою продукцию через так называемые молокоматы), «Молвест» (производит молочную продукцию под брендами «Вкуснотеево» и «Нежный возраст» и входит в топ-5 крупнейших переработчиков молока в России), АО «Рузское молоко», агрохолдинге «Степь» (входит в АФК «Система»), «Эконива» и других.

Тему стоимости молока поднимал во время «Прямой линии» и президент Владимир Путин. По его словам, цены на эту продукцию в целом стабильны. В Минсельхозе при этом признали, что затраты на производство сырого молока в 2021 году выросли.

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Комментарии (11)

Skazochny
какой глупый народ, это же рост! это хорошо! Россия растёт!
Gorki
Зачем предупреждать? У нас всё и так только дорожает.
Cвифт
.... вчера предположил, в новости про рост цен на морковку и т.д., что производители уже знают про засуху и неурожай .... сегодня уже о ней сообщили, так что пикирование благосостояния масс и рост цен продолжится. Выборы это не изменят, ибо технология отлажена. Пар в котле продолжит повышать давление.
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