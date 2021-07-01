Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

Российские производители молока предупредили, что в ближайшее время им придётся поднять цены на свою продукцию.



«К осени 2021 года производители <...> будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10 % », — сообщает 1 июля РБК со ссылкой на участников рынка.



Производители настаивают, что рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. Некоторые опрошенные изданием участники молочного рынка рассказали, что уже повышали цены в этом году либо собираются это сделать. Речь, в частности, идёт о компаниях «А-Молоко» (продаёт свою продукцию через так называемые молокоматы), «Молвест» (производит молочную продукцию под брендами «Вкуснотеево» и «Нежный возраст» и входит в топ-5 крупнейших переработчиков молока в России), АО «Рузское молоко», агрохолдинге «Степь» (входит в АФК «Система»), «Эконива» и других.