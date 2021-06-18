FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниКуда пойдем сегодня
Печать

27 июля — Круглый стол: «Молочные зубы: лечить не нужно ждать»

Долгое время считалось, что лечить детям молочные зубы — не нужно, все равно выпадут. Но современная стоматология изменила представление о лечении молочных зубов. Теперь врачи настаивают на том, что пусть и временные, но здоровые зубы — это залог хорошего пищеварения, развития дикция, а главное — здоровых постоянных зубов. О том, как меняется подход к детской стоматологии — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

1) Почему изменился подход к детской стоматологии? В какой момент врачи (и родители) осознали — и осознали ли — ценность молочных зубов?

2) Профилактика здоровья зубов: когда начинать и как часто ходить к стоматологу?

3) Технологии лечения молочных зубов и зубов в сменном прикусе — отличие и сходство со взрослой стоматологией.

4) Должен ли стоматолог быть психологом — как «удержать» маленького пациента в кресле?

5) Лечение под наркозом и другие седативные методы: мифы и реальность.

6) Ортодонт — лучший друг человека? Почему брекеты рекомендуют буквально всем.

К участию приглашаются руководители и врачи стоматологических клиник, производители оборудования и материалов для стоматологии, эксперты медицинской отрасли.

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина, 8–951–640–88–72

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний