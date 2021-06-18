27 июля — Круглый стол: «Молочные зубы: лечить не нужно ждать»

Вопросы для обсуждения:



1) Почему изменился подход к детской стоматологии? В какой момент врачи (и родители) осознали — и осознали ли — ценность молочных зубов?



2) Профилактика здоровья зубов: когда начинать и как часто ходить к стоматологу?



3) Технологии лечения молочных зубов и зубов в сменном прикусе — отличие и сходство со взрослой стоматологией.



4) Должен ли стоматолог быть психологом — как «удержать» маленького пациента в кресле?



5) Лечение под наркозом и другие седативные методы: мифы и реальность.

