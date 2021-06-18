27 июля — Круглый стол: «Молочные зубы: лечить не нужно ждать»

Вопросы для обсуждения:
1) Почему изменился подход к детской стоматологии? В какой момент врачи (и родители) осознали — и осознали ли — ценность молочных зубов?
2) Профилактика здоровья зубов: когда начинать и как часто ходить к стоматологу?
3) Технологии лечения молочных зубов и зубов в сменном прикусе — отличие и сходство со взрослой стоматологией.
4) Должен ли стоматолог быть психологом — как «удержать» маленького пациента в кресле?
5) Лечение под наркозом и другие седативные методы: мифы и реальность.
6) Ортодонт — лучший друг человека? Почему брекеты рекомендуют буквально всем.
К участию приглашаются руководители и врачи стоматологических клиник, производители оборудования и материалов для стоматологии, эксперты медицинской отрасли.
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина, 8–951–640–88–72