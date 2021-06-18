Земфира подала в суд на Гришковца, который назвал её наркоманкой. Писатель узнал об этом от журналистов

Как сообщает 18 июня телеканал «Дождь», который привлечён в качестве третьего лица, поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе «Би Коз», в котором он назвал певицу «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм». Таким образом он прокомментировал вышедший в феврале альбом Земфиры «Бордерлайн».

Певица Земфира подала судебный иск к писателю и музыканту Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства. Она требует с него 1,5 миллиона рублей.

Земфира подала иск на 1,5 млн рублей против писателя и музыканта Евгения Гришковца. Поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца на телеканале Дождь, в нем он назвал певицу «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары» https://t.co/muRfYDpcle

«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё, что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. <...> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — приводит телеканал фрагмент выступления Гришковца.



Согласно иску Земфиры, распространённые сведения «носят порочащий характер, <...> символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию — и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З. Т. является наркоманкой».



Также в исковом заявлении певицы отмечается, что высказывания Гришковца негативно повлияли на её репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. «Моральный вред выразился в причинённых физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З. Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы. В этой связи она оценивает размер компенсации морального вреда в 1 500 000 рублей», — говорится в иске.

