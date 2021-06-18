FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниКуда пойдем сегодня
3
Печать

Земфира подала в суд на Гришковца, который назвал её наркоманкой. Писатель узнал об этом от журналистов

Земфира требует с Гришковца 1,5 млн рублей по делу о защите чести и достоинства

Певица Земфира подала судебный иск к писателю и музыканту Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства. Она требует с него 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает 18 июня телеканал «Дождь», который привлечён в качестве третьего лица, поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе «Би Коз», в котором он назвал певицу «наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм». Таким образом он прокомментировал вышедший в феврале альбом Земфиры «Бордерлайн».

«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё, что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. <...> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — приводит телеканал фрагмент выступления Гришковца.

Согласно иску Земфиры, распространённые сведения «носят порочащий характер, <...> символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию — и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З. Т. является наркоманкой».

Также в исковом заявлении певицы отмечается, что высказывания Гришковца негативно повлияли на её репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников. «Моральный вред выразился в причинённых физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамазанова З. Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы. В этой связи она оценивает размер компенсации морального вреда в 1 500 000 рублей», — говорится в иске.

Сам Евгений Гришковец, как пишут «Открытые медиа», об иске Земфиры узнал лишь от журналистов. «Я в первый раз сейчас об этом слышу, впервые с этим сталкиваюсь. Мне сейчас некогда, я сейчас в Кемерове, занимаюсь работой», — заявил он.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AlBerkut
Хотеть в России, моралку, 1,5 ляма, разумеется, никто не запрещает.
Но если ты не Лужков и не мэр Москвы одновременно, то максимум, на что можно реально рассчитывать ну тысяч 10... Ну если очень убедительным быть, то может даже и 20... Ну 30, правда шансы выиграть в лотерею выше, чем такую сумму моралки (исключение - ЗоЗПП ну и гражданский иск в рамках УД, это если злодей по какой-то тяжкой статье, по типу 105, ч. 4 ст. 111, 205 и т.п.)...
MarinaTs
Гришковец решил выступить в роли Роспотребнадзора?))) Но тогда почему бухая Бузова и обдолбанный Билан его не заинтересовали?)))
АняСПб
и правильно. он пытается хайпиться на всём и на всех
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний