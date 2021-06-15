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За экс-главу «Открытой России» Пивоварова вступилась его SMM-редактор. Суд отказался отпускать его из-под стражи

Суд отказался отпускать экс-главу «Открытой России», хотя в «противозаконном репосте» признался другой человек

Защита экс-директора ликвидированной «Открытой России» (британская организация с таким названием объявлена нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова заявила, что он не размещал в соцсетях пост, из-за которого в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом 15 июня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы по избранию меры пресечения заявил адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин.

По его словам, репост публикации «Открытых демократов» сделала Мария Кузнецова. Она работала редактором соцсетей. Суду адвокат также представил показания самой Кузнецовой, заверенные нотариусом. Несмотря на это, Краснодарский краевой суд отказался изменить ранее избранную меру пресечения Андрею Пивоварову в виде заключения под стражу, сообщает «Правозащита Открытки». Он останется под стражей как минимум до 31 июля.

Экс-директора «Открытой России» (одноимённая организация, зарегистрированная в Британии, признана иностранным агентом, российская организация с таким названием на данный момент ликвидирована) Андрея Пивоварова вечером 31 мая сняли с рейса Петербург — Варшава уже после прохождения таможни. После задержания в Пулково его доставили в СК, а затем отвезли на «безотлагательный обыск». Его этапировали в Краснодар, где было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Поводом для его возбуждения стал репост в Facebook. Суд в Краснодаре 2 июня принял решение арестовать Пивоварова на два месяца.

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