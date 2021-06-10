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С Дудя спросят за Моргенштерна и Ивангая. Дело о пропаганде наркотиков отдали в суд

Дело о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя зарегистрировано в суде

Зюзинский районный суд готовится рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя. Экспертиза подтвердила факт пропаганды употребления наркотиков.

О регистрации дела 10 июня рассказала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, по чьей инициативе в МВД была проведена проверка. «Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы. Экспертизы, проведённые в рамках дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера», — написала Мизулина.

Речь идет о двух роликах — интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Дата заседания пока не назначена.

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Комментарии (1)

Maxic_84
Товарищ майор все не может успокоиться.
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