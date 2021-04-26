МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя

Дело об административном правонарушении возбуждено после требования «Лиги безопасного интернета» проверить материалы на канале в YouTube журналиста Юрия Дудя.
Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Представители организации просили МВД разобраться, есть ли в интервью Дудя пропаганда употребления запрещенных веществ. В датированном 23 апреля ответном письме сказано, что проводится некое «административное расследование» и возбуждено дело по какой-то из статей КоАП.
Журналист проверку никак не комментировал. О каком выпуске программы Дудя идет речь, всё ещё не ясно.