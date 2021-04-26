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МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя

Дело об административном правонарушении возбуждено после требования «Лиги безопасного интернета» проверить материалы на канале в YouTube журналиста Юрия Дудя.

Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Представители организации просили МВД разобраться, есть ли в интервью Дудя пропаганда употребления запрещенных веществ. В датированном 23 апреля ответном письме сказано, что проводится некое «административное расследование» и возбуждено дело по какой-то из статей КоАП.

Журналист проверку никак не комментировал. О каком выпуске программы Дудя идет речь, всё ещё не ясно.

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Комментарии (4)

dragvs
Значит закон надо менять.
260955991
Это наша родина, сынок
07A
Спасибо Юрий от МВД за помощь в борьбе с преступностью! Дудь настоящий патриот!
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