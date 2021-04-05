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Лига безопасного интернета Мизулиной потребовала проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

МВД посмотрит программу Дудя, будет искать пропаганду наркотиков

В главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД поступило обращение Лиги безопасного интернета, возглавляемой членом Общественной палаты Екатериной Мизулиной. Она требует проверить одну из программ Youtube-шоу вДудь на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Как сообщает ТАСС 5 апреля, пока не понятно о каком именно выпуске идет речь, однако настаивает, что блогеры с большой аудиторией должны ответственнее относится к выпускаемому контенту

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — заявила Мизулина в разговоре с журналистами.

Это не первое обращение организации по поводу публичных персон. Так в прошлом месяце в Генпрокуратуру пришло сообщение Лиги о необходимости проверки творчество рэпера Моргенштерна также на пропаганду наркотиков в детской среде.

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