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Юрий Шатунов будет судиться с Роспатентом из-за товарных знаков «Ласковый май»

Певец Юрий Шатунов подал в суд на Роспатент

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, в которых оспаривает решения Роспатента, отклонившего его возражения на регистрацию в 2003 году двух товарных знаков «Ласковый май».

Как сообщает 18 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката певца Асель Мухтарову-Казарновскую, артист просит признать недействительными решения Роспатента от 29 января этого года. Сами спорные бренды были зарегистрированы ведомством 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одарённых детей «Ласковый май» (город Сочи). В настоящее время исключительные права на них принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову.

Один знак распространяется на товары 27 классов Международной классификации товаров и услуг и услуги восьми классов (металлы, станки, музыкальные инструменты, транспортные средства, огнестрельное оружие, печатные издания, мебель, одежда, реклама, страхование, связь, организация шоу и т. д.). Другой зарегистрирован для семи классов товаров и четырёх классов услуг (косметика, парфюмерия, фармпрепараты, кондитерские изделия, алкогольные напитки, размещение веб-сайтов, арбитраж, рестораны, гостиницы, бани, брачные агентства и проч.).

По мнению Шатунова, регистрация прошла с нарушением нормы Гражданского кодекса, запрещающей регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, тождественные «названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения» без согласия правообладателя. Шатунов отмечает, что слова «Ласковый май» — это цитата из песни «Лето» автора Сергея Кузнецова, права на которую по договору с автором принадлежат сейчас именно ему.

В свою очередь, Роспатент, отклоняя возражения, согласился с доводами Филатова. Последний представил решения судов в Ставрополе и Краснодарском крае от 2005 и 2016 годов, подтверждающие, что права на песни «Ласкового мая» принадлежали сначала продюсеру группы Андрею Разину, а позже перешли к Руслану Филатову. Роспатент признал Шатунова незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.

«Ласковый май» — советская и российская поп-группа, с которой началась музыкальная биография певца Юрия Шатунова. Днём основания группы считается 6 декабря 1986 года. Участниками коллектива были воспитанники оренбургского детского дома, которые после знакомства с продюсером Андреем Разиным перебрались в Москву. Визитной карточкой «Ласкового мая» стала песня «Белые розы» в исполнении Шатунова.

Группа распалась в 1992 году, вскоре после того как по велению её продюсера Аркадия Кудряшова Юрий Шатунов был вынужден переехать в немецкий Мюнхен и остановить на некоторое время выступления. Вскоре певец начал сольную музыкальную карьеру.

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