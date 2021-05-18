Юрий Шатунов будет судиться с Роспатентом из-за товарных знаков «Ласковый май»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в Суд по интеллектуальным правам два заявления, в которых оспаривает решения Роспатента, отклонившего его возражения на регистрацию в 2003 году двух товарных знаков «Ласковый май».



Как сообщает 18 мая РИА Новости со ссылкой на адвоката певца Асель Мухтарову-Казарновскую, артист просит признать недействительными решения Роспатента от 29 января этого года. Сами спорные бренды были зарегистрированы ведомством 18 лет назад на имя Центральной творческой студии для одарённых детей «Ласковый май» (город Сочи). В настоящее время исключительные права на них принадлежат индивидуальному предпринимателю Руслану Филатову.

