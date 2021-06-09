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Убийца гея на Курском вокзале в Москве, который пытался сбежать из суда, получил 9 лет колонии

В Москве вынесен приговор обвиняемому в убийстве гомосексуалиста

Суд присяжных заседателей в Москве вынес приговор 40-летнему жителю столицы Антону Бережному, обвиняемому в убийстве представителя ЛГБТ-сообщества на Курском вокзале в 2019 году. Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба московских судов.

По версии следствия, Бережной летом 2019 года на Курском вокзале напал с ножом на двух молодых людей нетрадиционной ориентации, выкрикивая в их адрес оскорбления. Один из них получил смертельное ножевое ранение и скончался на месте. При этом изначально по статье об убийстве присяжные вынесли Бережному оправдательный приговор, поскольку не было доказано, что потерпевший умер именно после удара ножом со стороны нападавшего, а не сам упал на него. В итоге Бережной получил лишь 1 год 11 месяцев колонии за нанесение побоев и был освобожден в зале суда, так как уже отбыл срок за время предварительного заключения. Позже приговор был обжалован, и дело отправили на пересмотр.

Во время повторного рассмотрения подсудимый сбежал из здания суда в перерыве перед вынесением вердикта. Его вновь задержали спустя несколько дней.

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