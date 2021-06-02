30 июня — круглый стол «Внутренний стержень. Проблемы с позвоночником и как их решать»

Сидячий образ жизни, постоянное искривление осанки в школе, недостаток физической активности или неправильная нагрузка — все это негативно сказывается на позвоночнике, главном «столбе», который в буквальном смысле удерживает наш организм в вертикальном положении. Редкий человек после 30, а то и раньше не испытывал боли в шее или в пояснице. О том, как предотвратить и как лечить болезни позвоночника — обсудим на круглом столе «Доктора Питера».
Вопросы для обсуждения:
1) Почему возникают проблемы с позвоночником у детей и у взрослых?
2) От каких проблем с позвоночником чаще всего страдают люди?
3) Какие методы диагностики и лечения заболеваний позвоночника существуют? Что нового появилось в этой сфере за последнее время?
4) Существуют ли надежные методы профилактики заболеваний позвоночника?
5) Способны ли массаж и физиотерапия принести быстрое облегчение и длительный эффект при проблемах с позвоночником?
6) В чем отличие мануальной терапии, остеопатии и лечебного массажа?
К участию приглашаются представители и врачи клиник, центры реабилитации, эксперты отрасли, а также производители специализированных тренажеров и приборов для физиотерапии
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина,
8–951–640–88–72