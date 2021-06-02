30 июня — круглый стол «Внутренний стержень. Проблемы с позвоночником и как их решать»

1) Почему возникают проблемы с позвоночником у детей и у взрослых?

Сидячий образ жизни, постоянное искривление осанки в школе, недостаток физической активности или неправильная нагрузка — все это негативно сказывается на позвоночнике, главном «столбе», который в буквальном смысле удерживает наш организм в вертикальном положении. Редкий человек после 30, а то и раньше не испытывал боли в шее или в пояснице. О том, как предотвратить и как лечить болезни позвоночника — обсудим на круглом столе «Доктора Питера».

2) От каких проблем с позвоночником чаще всего страдают люди?



3) Какие методы диагностики и лечения заболеваний позвоночника существуют? Что нового появилось в этой сфере за последнее время?



4) Существуют ли надежные методы профилактики заболеваний позвоночника?



5) Способны ли массаж и физиотерапия принести быстрое облегчение и длительный эффект при проблемах с позвоночником?

6) В чем отличие мануальной терапии, остеопатии и лечебного массажа?

К участию приглашаются представители и врачи клиник, центры реабилитации, эксперты отрасли, а также производители специализированных тренажеров и приборов для физиотерапии



По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»



По вопросам участия обращаться:



Егорова Ирина,



8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

