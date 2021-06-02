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30 июня — круглый стол «Внутренний стержень. Проблемы с позвоночником и как их решать»

Интернет-портал «Фонтанка.ру» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» проводят онлайн-заочный круглый стол на тему: «Внутренний стержень. Проблемы с позвоночником и как их решать».

Сидячий образ жизни, постоянное искривление осанки в школе, недостаток физической активности или неправильная нагрузка — все это негативно сказывается на позвоночнике, главном «столбе», который в буквальном смысле удерживает наш организм в вертикальном положении. Редкий человек после 30, а то и раньше не испытывал боли в шее или в пояснице. О том, как предотвратить и как лечить болезни позвоночника — обсудим на круглом столе «Доктора Питера».

Вопросы для обсуждения:

1) Почему возникают проблемы с позвоночником у детей и у взрослых?

2) От каких проблем с позвоночником чаще всего страдают люди?

3) Какие методы диагностики и лечения заболеваний позвоночника существуют? Что нового появилось в этой сфере за последнее время?

4) Существуют ли надежные методы профилактики заболеваний позвоночника?

5) Способны ли массаж и физиотерапия принести быстрое облегчение и длительный эффект при проблемах с позвоночником?

6) В чем отличие мануальной терапии, остеопатии и лечебного массажа?

К участию приглашаются представители и врачи клиник, центры реабилитации, эксперты отрасли, а также производители специализированных тренажеров и приборов для физиотерапии

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина,

8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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