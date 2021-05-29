«Хотите загранпаспорт? Вернитесь в Россию»: введены новые правила получения

Новый регламент оформления заграничных паспортов вступает в силу в России с 30 мая. Он, в первую очередь, коснется определенной части россиян, которые не живут на Родине.



Как пишет «Парламентская газета» 29 мая, проживающие за пределами РФ граждане, согласно документу, смогут получить загранпаспорт, только приехав в Россию. Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

Кроме того, в связи с поправками к Налоговому кодексу пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.