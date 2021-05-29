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«Хотите загранпаспорт? Вернитесь в Россию»: введены новые правила получения

Новые правила получения загранпаспорта в России с 30 мая 2021 года

Новый регламент оформления заграничных паспортов вступает в силу в России с 30 мая. Он, в первую очередь, коснется определенной части россиян, которые не живут на Родине.

Как пишет «Парламентская газета» 29 мая, проживающие за пределами РФ граждане, согласно документу, смогут получить загранпаспорт, только приехав в Россию. Срок выдачи по-прежнему составит один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

Кроме того, в связи с поправками к Налоговому кодексу пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо платить госпошлину. От неё освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Для всех остальных госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей. Для оформления документа нового образца надо будет сдать отпечатки пальцев.

В апреле в Петербурге выстроились очереди за загранпаспортами. В МВД объяснили их причинами служебного характера.

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Комментарии (8)

Viblis
Это была неправда от парламентской газеты, на самом деле МВД регламентирует выдачу паспортов внутри страны, МИД - заграницей.
Для тех, кто проживает за рубежом, и хочет получить документ там, порядок установлен Приказом МИД России от 12.02.2020 N 2113. Приказ МВД, про который написала Парламентская газета, этот вопрос не регулирует.
Более того, ст. 8 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гарантирует выдачу паспорта за пределами России в консульских учреждениях.
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Александр Невзоров: "Россия встаёт с колен? Ребята, трупы не встают. Они разлагаются..."
yaprotiv
Россия для россиян или россияне для России?
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