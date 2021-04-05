Очереди за загранпаспортами в Петербурге объяснили причинами служебного характера

Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, 5 апреля выдача заграничных паспортов отделом на Большеохтинском проспекте осуществляется в соответствии с действующим законодательствам. Тем не менее проблему в ведомстве признали, объяснив, что толпа «обусловлена объективными причинами служебного характера».



«Руководством управления принимаются меры к решению данной проблемы», — заверили в пресс-службе ГУ МВД.

Фотографии тесной компании, в которой вынуждены проводить время желающие получить загранпаспорта на Большеохтинском проспекте, горожане выложили в соцсетях в понедельник. По их словам, в очереди оказались те, кто пришёл по записи через портал госуслуг на фотографирование, на подачу и получение паспортов.