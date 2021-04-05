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Очереди за загранпаспортами в Петербурге объяснили причинами служебного характера

В МВД решают проблему с очередями в отделе на Большеохтинском проспекте

В Главном управлении регионального МВД прокомментировали очереди, в которые, несмотря на ковидные ограничения, выстраиваются петербуржцы в отделе по вопросам миграции по Красногвардейскому району.

Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, 5 апреля выдача заграничных паспортов отделом на Большеохтинском проспекте осуществляется в соответствии с действующим законодательствам. Тем не менее проблему в ведомстве признали, объяснив, что толпа «обусловлена объективными причинами служебного характера».

«Руководством управления принимаются меры к решению данной проблемы», — заверили в пресс-службе ГУ МВД.

Фотографии тесной компании, в которой вынуждены проводить время желающие получить загранпаспорта на Большеохтинском проспекте, горожане выложили в соцсетях в понедельник. По их словам, в очереди оказались те, кто пришёл по записи через портал госуслуг на фотографирование, на подачу и получение паспортов.

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Комментарии (1)

White Elk
Какие ограничения в ФМСе? Все приходят толпой и толпой внутри, в духоте стоят.
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