Пользователи соцсетей выкладывают фотографии толпы, которая около полудня 5 апреля скопилась из посетителей отдела по вопросам миграции по Красногвардейскому району ГУ МВД на Большеохтинском проспекте.
По словам посетителей, в очереди в небольшом помещении оказались люди, которые пришли по записи через портал госуслуг на фотографирование на загранпаспорт, а также на подачу и получение паспортов.
«Люди стоят больше часа, хотя на портале госуслуг указано, что фотографирование, например, с 10 до 10:30, но до сих пор еще все записанные не прошли. Умение создавать очереди прям в действии», — сообщают петербуржцы в сообществе «Признавашки».
Пользователи также сообщают, что происходит это потому, что прием ведут два инспектора: один работает на прием документов на оформление паспортов старого образца, второй — нового.
«Соцдистанция не соблюдается, сканер отпечатка не дезинфицируется. Однако обслуживают достаточно быстро», — пишут они в соцсетях.
При этом существует проблема и с выдачей паспортов. Электронная очередь не работает.
В самом ОФМС на звонок «Фонтанки» не ответили.