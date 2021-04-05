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Петербуржцы жалуются на очереди за загранпаспортами. Не спасает даже цифровизация

В ОФМС на севере Петербурга огромные очереди, несмотря на ковидные ограничения

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии толпы, которая около полудня 5 апреля скопилась из посетителей отдела по вопросам миграции по Красногвардейскому району ГУ МВД на Большеохтинском проспекте.

По словам посетителей, в очереди в небольшом помещении оказались люди, которые пришли по записи через портал госуслуг на фотографирование на загранпаспорт, а также на подачу и получение паспортов.

«Люди стоят больше часа, хотя на портале госуслуг указано, что фотографирование, например, с 10 до 10:30, но до сих пор еще все записанные не прошли. Умение создавать очереди прям в действии», — сообщают петербуржцы в сообществе «Признавашки».

Пользователи также сообщают, что происходит это потому, что прием ведут два инспектора: один работает на прием документов на оформление паспортов старого образца, второй — нового.

«Соцдистанция не соблюдается, сканер отпечатка не дезинфицируется. Однако обслуживают достаточно быстро», — пишут они в соцсетях.

При этом существует проблема и с выдачей паспортов. Электронная очередь не работает.

В самом ОФМС на звонок «Фонтанки» не ответили.

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Комментарии (6)

Mash
Тупой пролетариат😁😁😁 нет чтобы 1000-2000 р заплатить за услугу, полдня работы явно дороже стоят.
260569221
Пральна...
нечего третьему сорту в Европе делать...
езжайте в свой кРым и не нойте
Skazochny
зачем пролам загранпаспорт?
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