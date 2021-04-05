Пользователи соцсетей выкладывают фотографии толпы, которая около полудня 5 апреля скопилась из посетителей отдела по вопросам миграции по Красногвардейскому району ГУ МВД на Большеохтинском проспекте.

По словам посетителей, в очереди в небольшом помещении оказались люди, которые пришли по записи через портал госуслуг на фотографирование на загранпаспорт, а также на подачу и получение паспортов.

«Люди стоят больше часа, хотя на портале госуслуг указано, что фотографирование, например, с 10 до 10:30, но до сих пор еще все записанные не прошли. Умение создавать очереди прям в действии», — сообщают петербуржцы в сообществе «Признавашки».

