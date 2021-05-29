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«Парламентская газета» удалила сообщение о замене загранпаспортов только в России

Живущих заграницей россиян не будут заманивать на Родину за загранпаспортами

«Парламентская газета», официальное еженедельное издание Федерального Собрания РФ, удалила информацию о том, что гражданам России, живущим за границей, теперь нужно будет получать загранпаспорта только на родине. Якобы это предписывал новый приказ от МВД. Теперь ошибочная интерпретация исправлена.

«Получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами», - говорится в отредактированной 29 мая версии новости.

Кроме того, в материале появилось важное уточнение: полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения. Об этом говорится в статье 8 ФЗ от 15.08.1996 г. 114 ФЗ по порядке выезда из Российской Федерации и въезда в российскую Федерацию. Сама процедура описана в регламенте, утвержденном МИД.

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Комментарии (1)

FedorGr
Чуть кондратий не хватил. Нельзя так шутить над своими гражданами.
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