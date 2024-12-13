Михаил Котов напомнит самые важные события года в космонавтике

18 декабря в Планетарии 1 пройдет бесплатная лекция «События в мировой и российской космонавтике: итоги 2024 года», которая будет интересна даже тем, кто внимательно следил за посадками на Луну, полетами Starship и запуском «Ангары». Тем более что лектор — популяризатор космонавтики Михаил Котов — этими событиями не ограничится. 16+

«Орел» Источник: roscosmos.ru







Представьте, что вы с кем-то в «Мини Купере», оба в космических скафандрах, обоим нужно их снять и облачиться в гидрокостюмы. Примерно столько же пространства у вас будет в спускаемых аппаратах корабля «Союз». Такую аналогию в своем недавнем материале в ТАСС привел Михаил Котов, когда описывал российский космический корабль «Орел», многоразовый. «Союз» разрабатывался под ракету среднего класса Р-7, и у него диаметр 2,25 м, а «Орел» — под тяжелую ракету, у него диаметр 4,4 м — больше, например, чем у Crew Dragon, поясняет Котов. Корабль «Орел» разрабатывают 15 лет, и, кажется, начались испытания.

Так что в сфере космонавтики много и не самых заметных «событий года» — во всяком случае, менее заметных, чем, например, успешный пятый испытательный полет сверхтяжелой космической системы Starship Илона Маска. Или первый частный выход в космос двух членов экипажа миссии Polaris Dawn.