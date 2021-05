Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

23 марта суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. Он полностью перекрыл движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. На пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала. Разблокировать водную артерию удалось только к 29 марта.