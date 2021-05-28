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Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

Севший на мель контейнеровоз с заглохшим двигателем удалось отбуксировать в Суэцком канале, сообщила 28 мая администрация канала.

«Контейнеровоз Maersk Emerald, проходивший Суэцкий канал в составе северной колонны, сел на мель вследствие внезапно заглохшего двигателя и отключения инструментов навигации. Администрация канала профессионально отреагировала на ситуацию, судно было снято с мели четырьмя буксирами», — цитирует РИА Новости сообщение представителя администрации Джорджа Сафвата. Судно продолжило движение после того, как его сняли с мели и экипаж смог устранить поломку. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера, самой широкой части канала, для проверки технического состояния.

Maersk Emerald длиной в 353 метра и шириной в 48 метров ходит под флагом Сингапура, грузоподъемность судна 146 тысяч тонн, сообщает администрация канала.

Инцидент не повлиял на движение судов в Суэцком канале, так как на время операции северную колонну судов перенаправили на дублер канала, сообщил Рабиа.

За пятницу через канал прошли 68 судов в обоих направлениях общей грузоподъемностью в 3,6 миллионов тонн.

23 марта суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. Он полностью перекрыл движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. На пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала. Разблокировать водную артерию удалось только к 29 марта.

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Комментарии (6)

kоt - obormot
Даешь Северный морской путь!
AVasil
Шо, опять?! ©
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