Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз покинул Египет через три месяца. Владелец заплатит полмиллиарда долларов

Ever Given, который в марте на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, двинулся в Средиземное море. Контейнеровоз отпустили после того, как владелец согласился выплатить 550 миллионов долларов. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.



Владелец Ever Given согласился выплатить залог в 200 миллионов, а остальную сумму перечислит позже. Сначала Египет требовал 916 миллионов долларов компенсации.

Накануне суд официально снял арест с судна, которое больше трёх месяцев провело в Африке.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 миллионов долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. 29 марта по Суэцкому каналу возобновилось движение судов.