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По Суэцкому каналу возобновилось движение судов

Более ста судов пройдут Суэцкий канал за ночь

Более ста судов должны пройти Суэцкий канал с севера и с юга к 09:00 мск 30 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

«Мы работаем над прекращением скопления судов, — сказал он. — 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 [09:00 мск] завтра, составлен график для прекращения образовавшейся пробки с обеих сторон», — цитирует Рабиа ТАСС 29 марта.

Всего прохода ожидают 422 судна.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть.

На пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала. Ликвидация пробки займет до четырех суток.

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Комментарии (1)

baddancer
Таки когда хочите обозначить "то поносъ, то золотуха", но манеры не позволяют, с мягкой улыбкой скажите СУЭЦъ.
"Мы не уйдем" - с таким лозунгом контейнеровоз продолжил свой одиночный пикет.
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