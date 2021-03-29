По Суэцкому каналу возобновилось движение судов

Более ста судов должны пройти Суэцкий канал с севера и с юга к 09:00 мск 30 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

«Мы работаем над прекращением скопления судов, — сказал он. — 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 [09:00 мск] завтра, составлен график для прекращения образовавшейся пробки с обеих сторон», — цитирует Рабиа ТАСС 29 марта.



Всего прохода ожидают 422 судна.



Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть.

