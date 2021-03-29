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Навигация в Суэцком канале возобновляется, на разгрузку уйдёт до четырёх дней

Советник президента Египта: Ответственность за инцидент с контейнеровозом лежит на капитане судна

Судно Ever Given, почти на неделю перекрывшее трафик по Суэцкому каналу, уверенно вышло к Большому Горькому озеру, широкому участку воды на полпути между северным и южным концом канала, следует из данных сервиса MarineTraffic.

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Как сообщил советник президента Египта, навигация по одной из самых жизненно важных морских артерий в мире возобновилась, передаёт 29 марта РИА Новости. По его словам, на разгрузку Суэцкого канала уйдёт до 4 дней. За то время, пока он был заблокирован, в гигантскую пробку встали несколько сотен судов.

Советник президента подтвердил, что к инциденту привели неблагоприятные погодные условия — из-за сильного ветра и песчаной бури судно изменило курс и уперлось носом и кормой в противоположные берега русла. Возможность диверсии исключена, однако власти Египта видят в причине инцидента непрофессиональные действия экипажа. По словам чиновника, ответственность за инцидент лежит на капитане судна. Каир будет требовать компенсации от владельца контейнеровоза — японской компании Shoei Kisen.

Ранее на пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала, куда он прочно зарылся 23 марта.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. По этому маршруту перевозят, в том числе, и российскую нефть.

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Комментарии (3)

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Заранее большое человеческое спaсибо........
Stiff_21
Скрепонадежда на подорожание жижи рассеялась как ночной туман по утру.
265040341
..... а зачем тогда там находится египетский лоцман и собирают неслабые деньги за проводку ?)))
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