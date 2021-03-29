Судно Ever Given, почти на неделю перекрывшее трафик по Суэцкому каналу, уверенно вышло к Большому Горькому озеру, широкому участку воды на полпути между северным и южным концом канала, следует из данных сервиса MarineTraffic.
Как сообщил советник президента Египта, навигация по одной из самых жизненно важных морских артерий в мире возобновилась, передаёт 29 марта РИА Новости. По его словам, на разгрузку Суэцкого канала уйдёт до 4 дней. За то время, пока он был заблокирован, в гигантскую пробку встали несколько сотен судов.
هيئة #قناة_السويس تؤكد نجاحها في تعويم السفينة الجانحة#العربية pic.twitter.com/snS8GEPktk— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 29, 2021
Советник президента подтвердил, что к инциденту привели неблагоприятные погодные условия — из-за сильного ветра и песчаной бури судно изменило курс и уперлось носом и кормой в противоположные берега русла. Возможность диверсии исключена, однако власти Египта видят в причине инцидента непрофессиональные действия экипажа. По словам чиновника, ответственность за инцидент лежит на капитане судна. Каир будет требовать компенсации от владельца контейнеровоза — японской компании Shoei Kisen.
المستشار الاقتصادي وائل النحاس: #مصر لن تتحمل التعويضات عن خسائر جنوح السفينة "إيفر غيفن" لكنها مسؤولة عن الحفاظ على حقوق السفن العالقة#العربية pic.twitter.com/QJkTDmolxP— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 29, 2021
Ранее на пике прилива флотилии буксиров удалось вытащить нос Ever Given с песчаного берега канала, куда он прочно зарылся 23 марта.