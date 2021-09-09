В Суэцком канале опять затор. Судоходство приостановили из-за севшего на мель танкера

Судоходство по Суэцкому каналу с севера на юг приостановлено из-за севшего на мель танкера. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на службу навигации.



По информации агентства, корабль застрял на 54-м километре пути в ходе следования северного конвоя из Порт-Саида. Танкер под флагом Панамы направляется в Порт-Судан. Его габариты составляют 225 на 32 м.



Отмечается, что движение до сих пор не возобновилось. Своей очереди ждут четыре судна.



«Фонтанка» писала, что 23 марта в Суэцком канале сел на мель суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, и полностью перекрыл движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 миллионов долларов. По этому маршруту перевозят, в том числе, и российскую нефть. 29 марта по Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Владелец судна заплатит полмиллиарда долларов компенсации.