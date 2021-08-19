Контейнеровоз Ever Given снова попробует пройти по Суэцкому каналу

Суперконтейнеровоз Ever Given, заблокировавший в марте движение по Суэцкому каналу, возвращается из Роттердама и вновь попытается пройти тем же маршрутом.

«Контейнеровоз готовится пересечь водный путь с севера на юг. Судно возвращается из Роттердама, куда оно прибыло в конце июля после урегулирования всех финансовых вопросов с каналом и достижения мирового соглашения. В Порт-Саид контейнеровоз должен зайти сегодня вечером, проход начнется рано утром, — отметили источники агентства. — Будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна», — сообщили 19 августа ТАСС в Управлении канала.