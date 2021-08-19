Контейнеровоз Ever Given снова попробует пройти по Суэцкому каналу

Суперконтейнеровоз Ever Given, заблокировавший в марте движение по Суэцкому каналу, возвращается из Роттердама и вновь попытается пройти тем же маршрутом.
«Контейнеровоз готовится пересечь водный путь с севера на юг. Судно возвращается из Роттердама, куда оно прибыло в конце июля после урегулирования всех финансовых вопросов с каналом и достижения мирового соглашения. В Порт-Саид контейнеровоз должен зайти сегодня вечером, проход начнется рано утром, — отметили источники агентства. — Будут приняты дополнительные меры безопасности в процессе сопровождения судна», — сообщили 19 августа ТАСС в Управлении канала.
Проход канала занимает 10–12 часов, Ever Given будут сопровождать два буксира.
Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 миллионов долларов. По этому маршруту перевозят в том числе и российскую нефть. 29 марта по Суэцкому каналу возобновилось движение судов. Владелец судна заплатит полмиллиарда долларов компенсации.