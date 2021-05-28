Роскомнадзор направил «профилактическое письмо» в адрес телеканала «Канал Disney» после того, как канал выпустил короткометражный фильм Out, где главный герой — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. В России транслировать такое недопустимо и даже вредно, предупредили в ведомстве.

«В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей <...>. Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением», — говорится в сообщении.