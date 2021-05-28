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Роскомнадзор после выхода мультфильма с героем нетрадиционной ориентации пригрозил «Каналу Disney»

Роскомнадзору не понравился новый мультфильм про геев от режиссёра «ВАЛЛ-И» на детском телеканале

Роскомнадзор направил «профилактическое письмо» в адрес телеканала «Канал Disney» после того, как канал выпустил короткометражный фильм Out, где главный герой — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. В России транслировать такое недопустимо и даже вредно, предупредили в ведомстве.

«В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей <...>. Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением», — говорится в сообщении.

Телеканалу настойчиво порекомендовали не допускать впредь распространение контента, «способного причинить вред здоровью и развитию детей».

Out — 9-минутный короткометражный анимационный фильм студии Pixar. В нём рассказывается история юноши по имени Грег, планирующего совместную жизнь со своим бойфрендом Мануэлем и испытывающего сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной гомосексуальности. Волшебным образом он меняется телами со своим псом, пытается скрыть вещи, которые могли бы рассказать о его отношениях, но в конце-концов приходит к выводу, что имеет право быть собой в присутствии семьи. Режиссёр фильма — Стивен Клэй Хантер, который также участвовал в создании мультфильмов «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И».

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Комментарии (8)

Pupin
Хватит стирать мой коммент, что в США, когда снимают про голубых, они всегда белые.
4eJIoBeK
Под трансвестита гомоэротичного Сердючку всей страной танцевать можно, а смотреть мультики со смешно одетым Чернокожив актёром нельзя, не по православному
Pupin
Что за цензура в комментах, фонтанка????
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