Петербургского студента будут судить за торговлю оружием. За переделанный пистолет Макарова просили 60 тысяч

Подробности сообщает пресс-служба петербургского главка 26 мая. Всех троих задержали весной прошлого года. Следствие полагает, что студент наладил торговлю оружием, создав специальные сообщества в мессенджере. Он искал клиентов, которые получали заказы по почте, в основном в пределах северо-западного региона. Чтобы посылка не вызывала лишних вопросов у работников почты, оружию придавался вид копии боевого оружия — макета. Для этого мастер встраивал дополнительные элементы в конструкцию пистолета, которые покупатель мог самостоятельно снять после получения посылки. Как уточняли коллеги из 47news , речь идет о водителе автобазы, который живет в Гаврилово Выборгского района.

Всеволожский районный суд Ленобласти рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия. Организатором схемы следствие считает 20-летнего петербургского студента, которому помогал мастер-оружейник и мебельщик, взявший на себя роль курьера.

Хранить результаты трудов выпало работнику мебельной компании, пока для оружия искали покупателя. Именно в его доме в Разметелево нашли два переделанных под боевые пистолета Макарова, а также специальное оборудование для подобных манипуляций. Он, по версии следствия, выполнял роль курьера, доставлял купленное оружие для переделки мастеру и возвращал готовое организатору, который занимался почтовыми отправлениями.

Средняя цена одной единицы составляла около 60 тысяч рублей.



Всем троим фигурантам предъявлено обвинение. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

