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22.07.2020 12:28
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Молодого петербуржца заподозрили в попытке продать пистолеты Макарова. Над охолощенным оружием поколдовали в Ленобласти

Два пистолета Макарова, обнаруженные три месяца назад во Всеволожском районе Ленинградской области, привели полицейских к возможному владельцу в Петербурге. Юношу заподозрили в попытке наладить торговлю переделанным оружием.

Как сообщает 22 июля пресс-служба петербургского главка, в мае этого года сотрудники полиции пришли с обыском к 43-летнему работнику мебельной компании. В его доме в деревне Разметелево нашлись два переделанных под боевые пистолета Макарова, а также специальное оборудование для подобных манипуляций. Результатом стали уголовные дела о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и взрывчатых веществ.

Двоих предполагаемых соучастников оперативники уголовного розыска и сотрудники Росгвардии задержали накануне. Организатором, как полагают в полиции, является 19-летний петербуржец. По предварительной информации, он приобрел в Интернете два охолощенных пистолета Макарова и отдал на переделку 46-летнему мужчине. Как уточняют коллеги из 47news, речь идет о водителе автобазы, который живет в Гаврилово Выборгского района. Хранить результаты трудов выпало работнику мебельной компании, пока для оружия искали покупателя.

При обыске в Гаврилово нашли ручную гранату времён Великой Отечественной войны, два снаряда и четыре десятка патронов, а также слесарные и токарные приспособления. У петербуржца нашли порох и различные средства связи.

Предполагаемый организатор задержан на двое суток. С жителя Гаврилово взяли подписку о невыезде. Изъятое оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

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