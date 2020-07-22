Молодого петербуржца заподозрили в попытке продать пистолеты Макарова. Над охолощенным оружием поколдовали в Ленобласти

Два пистолета Макарова, обнаруженные три месяца назад во Всеволожском районе Ленинградской области, привели полицейских к возможному владельцу в Петербурге. Юношу заподозрили в попытке наладить торговлю переделанным оружием.



Как сообщает 22 июля пресс-служба петербургского главка, в мае этого года сотрудники полиции пришли с обыском к 43-летнему работнику мебельной компании. В его доме в деревне Разметелево нашлись два переделанных под боевые пистолета Макарова, а также специальное оборудование для подобных манипуляций. Результатом стали уголовные дела о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и взрывчатых веществ.