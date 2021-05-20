«Орфей спускается в ад»: премьера Театра на Васильевском

Американский драматург Теннесси Уильямс перенес действие известного древнегреческого мифа в захолустный городок одного из южных штатов. Бунтарь-одиночка Вэл Зевьер, наподобие Орфея, покоряет сердце замужней Лейди Торренс и пытается вывести из ада, но финал пьесы оказывается даже трагичнее мифа.



В спектакле Баргмана место действия абсолютно условно: такие события могли случиться в любой точке мира. Ключом к тексту Уильямса послужила некогда высказанная кем-то мысль о «Божественной комедии» Данте: «Ад — это скульптура, чистилище — это живопись, а рай — это музыка». В итоге режиссер выбрал метафорическое, притчевое прочтение драматического произведения, а художник Анвар Гумаров соединил на сцене рельефные, грубые конфликтные фактуры. Сценическая конструкция — это и магазин Торренс, и сад у «Лунного озера» после пожара — безжизненная территория и силуэты букв, похожие на ржавые рельсы.

