«Орфей спускается в ад»: премьера Театра на Васильевском

22 и 23 мая на Большой сцене Театра на Васильевском пройдет премьера спектакля «Орфей спускается в ад», поставленного режиссером Александром Баргманом.
Американский драматург Теннесси Уильямс перенес действие известного древнегреческого мифа в захолустный городок одного из южных штатов. Бунтарь-одиночка Вэл Зевьер, наподобие Орфея, покоряет сердце замужней Лейди Торренс и пытается вывести из ада, но финал пьесы оказывается даже трагичнее мифа.
В спектакле Баргмана место действия абсолютно условно: такие события могли случиться в любой точке мира. Ключом к тексту Уильямса послужила некогда высказанная кем-то мысль о «Божественной комедии» Данте: «Ад — это скульптура, чистилище — это живопись, а рай — это музыка». В итоге режиссер выбрал метафорическое, притчевое прочтение драматического произведения, а художник Анвар Гумаров соединил на сцене рельефные, грубые конфликтные фактуры. Сценическая конструкция — это и магазин Торренс, и сад у «Лунного озера» после пожара — безжизненная территория и силуэты букв, похожие на ржавые рельсы.
Аду на земле может противостоять только музыка. «Мне кажется, что музыка нашего Вэла заключается в его сердце, его способности к пониманию, состраданию, способности к милосердию, невзирая на все искусственные препятствия, которые он сам себе придумывает, чтобы начать жизнь сначала. Появление такого человека рождает любовь во всем, чего он касается. Это может быть извращенная, жестокая любовь, но может быть и любовь, возрожденная из забытья, как у Лейди, любовь, вспыхнувшая впервые, как у Кэрол. Он сам и есть любовь», — рассказывает режиссер спектакля Александр Баргман.
В роли Вэла — Илья Носков, в роли Лейди — Елена Мартыненко, в роли ее мужа Джейба — Михаил Николаев.
Начало в 19:00.
16+.