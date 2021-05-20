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Родственники подростка, назвавшего Кадырова шайтаном, извинились на камеру

Родственники подростка, который назвал Рамзана Кадырова шайтаном во время прямого эфира в Instagram, принесли извинения главе Чечни. Видеозапись их выступления опубликовал ЧГТРК «Грозный».

«Я прошу прощения за неправильное воспитание 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына. Мой сын, Волкаев Ахмед, 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание», — говорит отец подростка.

Он подчеркнул, что его сын «осознал вину», и попросил простить молодого человека.

Напомним, 18 мая во время прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram один из подписчиков назвал его «шайтаном». После этого глава Чечни пообещал найти этого человека и «уничтожить его». ЧГТРК «Грозный» уточняет, что автором комментария оказался 15-летний выходец из Дагестана, который живет с семьей в подмосковном Чехове.

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Комментарии (20)

AlBerkut
Теперь номинант на премию мира просто обязан зарегаться на форуме Фонтанки и призвать к ответу всех комментаторов, кто без достаточного к его высочеству уважения позволил выражаться, с обязательной записью видео😉😂😂😂😂😂
Komarinsk2019
Отчаянно смелый человек, глава республики, с охраной, вооруженной до зубов, призвал к ответу подростка.
Урус-Баши
Теперь все знают, как называет его чечерский народ. Силовое извинение полностью эквивалентно повторному обзыванию шайтаном. Были бы люди в окружении Кадырова поумней, не обратили бы внимание на обзывание. Кто такой шайтан? В переводе на русский с арабского - чёрт. Смешно обижаться на обзывание чёртом. Поняли, черти? Идите к чёрту. Чертовщину прекращайте.
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