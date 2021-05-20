Родственники подростка, который назвал Рамзана Кадырова шайтаном во время прямого эфира в Instagram, принесли извинения главе Чечни. Видеозапись их выступления опубликовал ЧГТРК «Грозный».
«Я прошу прощения за неправильное воспитание 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына. Мой сын, Волкаев Ахмед, 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание», — говорит отец подростка.
Он подчеркнул, что его сын «осознал вину», и попросил простить молодого человека.
Напомним, 18 мая во время прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram один из подписчиков назвал его «шайтаном». После этого глава Чечни пообещал найти этого человека и «уничтожить его». ЧГТРК «Грозный» уточняет, что автором комментария оказался 15-летний выходец из Дагестана, который живет с семьей в подмосковном Чехове.