Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вступил в онлайн-дискуссию с одним из пользователей Instagram, пообещав перевести её в оффлайн и пригрозив подписчику «уничтожением». Таким образом он отреагировал на комментарий пользователя, назвавшего его в прямом эфире соцсети «шайтаном».



«Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: если я умру, помогите моей семье. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — заявил в своём ответном видео Кадыров.