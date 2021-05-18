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«Мы посмотрим, кто из нас шайтан». Кадыров вступил в лирическую переписку с подписчиком и вспомнил о завещании

Кадыров пообещал «уничтожить» подписчика в Instagram

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вступил в онлайн-дискуссию с одним из пользователей Instagram, пообещав перевести её в оффлайн и пригрозив подписчику «уничтожением». Таким образом он отреагировал на комментарий пользователя, назвавшего его в прямом эфире соцсети «шайтаном».

«Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: если я умру, помогите моей семье. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — заявил в своём ответном видео Кадыров.

Ранее «Фонтанка» писала, что Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений за столкновения с палестинцами в Восточном Иерусалиме.

Также сообщалось, что главу Чеченской республики выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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Комментарии (11)

265055770
Угроза убийством. УК 119.
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
aaignat
ищи искатель. ваххабит на правду обиженный
AndrewBarsik
Это характеризует не столько самого Рамзана, сколько того, кто его назначил. Тот, кто его назначил, считает такое поведение достойным.
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