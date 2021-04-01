Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кажется, это не шутка

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Джамбулата Умарова 1 апреля сообщает радиостанция «Говорит Москва».



«Я считаю, что это, пожалуй, одно из первых адекватных волеизъявлений европейского сообщества. Мы доподлинно знаем, что обратились с просьбой о номинировании Рамзана Ахматовича на эту высокую премию представители Норвегии. Ни для кого не секрет, что заслуги Рамзана Кадырова не ограничиваются поддержанием стабильности и порядка в течение 15 лет, как там говорится, на территории Чеченской Республики. Во-первых, и лет больше, и деятельность Рамзана Кадырова безусловно, безапелляционно является достойной этой премии, причём очень давно... Я бы, честно говоря, если бы такая премия была, присвоил ему не только премию мира, но и стабильности и созидания», — заявил Умаров.

