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Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кажется, это не шутка

Глава Чеченской Республики выдвинут на Нобелевскую премию мира

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Джамбулата Умарова 1 апреля сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что это, пожалуй, одно из первых адекватных волеизъявлений европейского сообщества. Мы доподлинно знаем, что обратились с просьбой о номинировании Рамзана Ахматовича на эту высокую премию представители Норвегии. Ни для кого не секрет, что заслуги Рамзана Кадырова не ограничиваются поддержанием стабильности и порядка в течение 15 лет, как там говорится, на территории Чеченской Республики. Во-первых, и лет больше, и деятельность Рамзана Кадырова безусловно, безапелляционно является достойной этой премии, причём очень давно... Я бы, честно говоря, если бы такая премия была, присвоил ему не только премию мира, но и стабильности и созидания», — заявил Умаров.

Отметим, что первым о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию со ссылкой на президента Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника сообщила ЧГТРК «Грозный».

Уточняется, что Рамзан Кадыров выдвинут на награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае».

Начиная с 1901 года Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим «выдающийся вклад в области укрепления мира».

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Комментарии (9)

Редиска Здесь
С первым апреля!
DEMOMON
Ну что, ставки делаем?
Mash
Хорошая шутка. Смешная.
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