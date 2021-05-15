В Петербурге 15 мая открывается для посещений Домик Петра I. Об этом сообщается в официальной группе Русского музея во «ВКонтакте».
В пресс-службе музея уточнили, что прошлым летом первое гражданское строение Петербурга было закрыто из-за коронавирусных ограничений. На зиму Домик всегда закрывается. Ранее в Минкульте заявили, что выделят деньги на реставрацию этого объекта. Правда, до начала юбилейных мероприятий в 2022 году (350-летие Петра I) завершить ее не удастся. При этом ограду отреставрировали в феврале 2021-го, однако, как писала «Фонтанка», на ней уже обнаружилась ржавчина.