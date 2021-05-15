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В Петербурге впервые за два года открывается Домик Петра I

В Петербурге 15 мая открывается для посещений Домик Петра I. Об этом сообщается в официальной группе Русского музея во «ВКонтакте».

В пресс-службе музея уточнили, что прошлым летом первое гражданское строение Петербурга было закрыто из-за коронавирусных ограничений. На зиму Домик всегда закрывается. Ранее в Минкульте заявили, что выделят деньги на реставрацию этого объекта. Правда, до начала юбилейных мероприятий в 2022 году (350-летие Петра I) завершить ее не удастся. При этом ограду отреставрировали в феврале 2021-го, однако, как писала «Фонтанка», на ней уже обнаружилась ржавчина.

Домик Петра I называют первой гражданской постройкой в Петербурге. Его возвели в начале XVIII века. Император жил в нём пять лет, пока строился Летний дворец. Согласно данным на сайте КГИОП, здание входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. В начале 2004 года оно вошло в состав Русского музея.

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Комментарии (1)

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