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Ржавчина поедает отреставрированную за 50 миллионов рублей ограду Домика Петра I

На позолоте отреставрированной в феврале ограды Домика Петра I петербуржцы заметили коррозию

Ржавчина захватывает элементы отреставрированной ограды первого гражданского здания Петербурга. Об этом 10 апреля сообщает 47news.

На художественной ограде Домика Петра I на Петровской набережной, реставрация которой была завершена в феврале 2021 года, в апреле уже можно наблюдать первые признаки разрушения. Местами появилась ржавчина, осыпается позолота. Особенно бросаются в глаза следы скорой коррозии на двуглавых орлах на угловых столбиках, звеньях и петровских вензелях.

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В начале марта заместитель министра культуры, а в прошлом вице-губернатор Петербурга Алла Манилова сообщила, что министерство выделит средства на реставрацию первого гражданского здания города, которым и является Домик. При этом федеральный чиновник отметила, что реставрация ограды уже выполнена. Манилова выразила сожаление, что работы вряд ли будут завершены к началу 2022 года, когда пройдут торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Конкурс на реставрацию ограды был объявлен в марте 2019 года. Работы были оценены в 51,7 млн рублей. Победителем была признана компания «Ренессанс-Реставрация».

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Комментарии (12)

RemyMartin
Есть в этом что-то символичное. Дорогостоящее российское самодержавие поедает ржавчина.
Алексей Власов
Ничто не ново под луной. Банальное нарушение технологии, украсть там, наверное (я не учитываю находчивость русского человека), что- то сложно. Пора возрождать институт гражданской казни.
AlBerkut
Ну если за 50 мультов ржа полезла, значит нужно срочно провести повторную реставрацию, но с бюджетом 100 мультов.
Правда потом выяснится, что бюджет должен был быть 200, но это потом...
Логику чинуш правильно изложил?
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