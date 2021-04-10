Ржавчина захватывает элементы отреставрированной ограды первого гражданского здания Петербурга. Об этом 10 апреля сообщает 47news.
На художественной ограде Домика Петра I на Петровской набережной, реставрация которой была завершена в феврале 2021 года, в апреле уже можно наблюдать первые признаки разрушения. Местами появилась ржавчина, осыпается позолота. Особенно бросаются в глаза следы скорой коррозии на двуглавых орлах на угловых столбиках, звеньях и петровских вензелях.
В начале марта заместитель министра культуры, а в прошлом вице-губернатор Петербурга Алла Манилова сообщила, что министерство выделит средства на реставрацию первого гражданского здания города, которым и является Домик. При этом федеральный чиновник отметила, что реставрация ограды уже выполнена. Манилова выразила сожаление, что работы вряд ли будут завершены к началу 2022 года, когда пройдут торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I.
Конкурс на реставрацию ограды был объявлен в марте 2019 года. Работы были оценены в 51,7 млн рублей. Победителем была признана компания «Ренессанс-Реставрация».