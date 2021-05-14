«Копейка», уцелевшая после пожара в СТО на Любимой, уехала без хозяина. Предполагаемый угонщик после задержания попал в больницу

История с пожаром в СТО в Курортном районе Петербурга получила неожиданное продолжение. Один из уцелевших автомобилей, которые, как писали очевидцы, кинулся спасать владелец автосервиса, пропал.
Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне утром в 81-й отдел полиции обратился пожилой мужчина с просьбой помочь ему с поисками «Копейки», которая принадлежит его сыну.
Машина находилась на ремонте в сгоревшем СТО на Любимой улице в Зеленогорске. По его сведениям, она уцелела, так как её успели выкатить из бокса. Однако сейчас автомобиля там нет, а владелец находится в Псковской области, рассказал заявитель.
Пропавшая «копейка» была остановлена в Приморском районе. За рулём находился 35-летний ранее судимый житель Зеленогорска, которого задержали и доставили в 86-й отдел полиции за управление машиной без документов и в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Угнанный автомобиль поместили на штрафстоянку.
По информации нашего издания, после задержания предполагаемый угонщик якобы пытался свести счёты с жизнью, в связи с чем был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
«Задержанный был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии наркотического опьянения», — сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД. Там также добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Фонтанка» писала о пожаре в СТО в Курортном районе Петербурга, который произошёл в начале этой недели. Очевидцы рассказывали, что владелец автосервиса успел выкатить пять автомобилей и якобы умер от инфаркта.