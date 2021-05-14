«Копейка», уцелевшая после пожара в СТО на Любимой, уехала без хозяина. Предполагаемый угонщик после задержания попал в больницу

История с пожаром в СТО в Курортном районе Петербурга получила неожиданное продолжение. Один из уцелевших автомобилей, которые, как писали очевидцы, кинулся спасать владелец автосервиса, пропал.



Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне утром в 81-й отдел полиции обратился пожилой мужчина с просьбой помочь ему с поисками «Копейки», которая принадлежит его сыну.



Машина находилась на ремонте в сгоревшем СТО на Любимой улице в Зеленогорске. По его сведениям, она уцелела, так как её успели выкатить из бокса. Однако сейчас автомобиля там нет, а владелец находится в Псковской области, рассказал заявитель.

